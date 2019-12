Michelle Hunziker difende Aurora Ramazzotti dagli hater: "Si mantiene da sola"

Dopo essere tornata alla conduzione di All together now, game show musicale di Canale 5, Michelle Hunziker è finita di nuovo al centro dell'attenzione mediatica, stavolta per via delle critiche giunte in rete sulla sua primogenita. Aurora Ramazzotti, nata dall'unione della Hunziker con Eros Ramazzotti, aveva recentemente mostrato al web -tra le sue Instagram story- delle critiche ricevute da chi le dà della "raccomandata". E in merito a quanto trapelato dalle storie rivelatrici di Aurora - in cui emergono parole al vetriolo sulla giovane "figlia d'arte" (classe 1996) - Michelle ha voluto dire la sua in un'intervista concessa a Grazia.

Nel suo intervento, la conduttrice di origini svizzere si è detta orgogliosa della figlia, che è riuscita a farsi notare nel mondo dei network radiofonici e, oggi, lavora dalle 15 alle 17 per Rtl 102.5 e dalle 17 alle 19 per Radio Zeta. "E’ intelligente, in gamba", ha esordito la Hunziker, parlando di Aurora. L'intervistata ha, poi, sottolineato che la primogenita sia riuscita a conquistarsi un posto in radio, grazie al talento e alla voglia d'indipendenza: "A 23 anni già conduce un programma radiofonico tutti i giorni, vive da sola e si mantiene". Secondo un rumor, inoltre, Aurora sarebbe in procinto di partecipare ad un progetto musicale, che la vedrebbe impegnata in una collaborazione familiare. Madre e figlia sarebbero, infatti, protagoniste del video pensato per il nuovo singolo della Hunziker, dal titolo Chapet. E il direttore artistico del nuovo video sarebbe J-Ax, con il quale Michelle è tornata alla conduzione di All together now.

Nell'ultima intervista, la conduttrice ha, anche, confidato di essere stata rigida nell'educazione impartita alla figlia avuta da Eros Ramazzotti. Ed è proprio per i risultati degli insegnamenti dati alla giovane, che Michelle si dichiara orgogliosa della primogenita, la quale può dirsi oggi indipendente, sia personalmente che professionalmente. "Non mi interessava il divertimento - fa sapere la Hunziker, sul tempo e le energie investiti per la crescita di Aurora-, pensavo solo a fare la mamma e a lavorare. Non avevo il tempo di pensare ad altro".

Aurora accusata di "raccomandazione", perché figlia di Michelle Hunziker

All'indomani del 25 novembre, data in cui è ricorsa la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Aurora aveva discusso con i follower -tra le Instagram story- delle critiche di chi l'accusa di essere"raccomandata", in quanto figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti. Sul suo profilo Instagram, la Ramazzotti junior si diceva sgomenta, parlando ai seguaci di cyberbullismo e di quanto questa nuova forma di violenza, talvolta, fosse riuscita a ferirla e ad abbatterla. "Ce sta la pora Aurora Ramazzotti - si legge in un tweet di un hater, che Aurora aveva riportato in una sua storia -,che se sta a sbattere come un'anguilla fuori dal fiume. Prima le orge, poi la vita sregolata e la troca e mo le minacce con l'acido. Qualcuno le trovi una particina in tv. Se gne la fai, con mamma e babbo che te ritrovi, fattele du domande, Aurò". In un'Instagram story successiva, l'influencer appariva in video, per poi sfogarsi con il web sulle accuse ricevute: "Secondo voi quale può essere lo stereotipo sul quale le persone fanno leva su di me?".

Segui già la pagina di gossip de Il giornale, su Facebook?