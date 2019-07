Michelle Hunziker fa una gaffe: qualcosa va storto durante l'allenamento

Dopo una serata all'insegna del divertimento, la conduttrice di All together now, Michelle Hunziker, è apparsa tra le sue Instagram stories, mentre parlava ai follower durante un workout.

L'ex moglie di Eros Ramazzotti ha voluto così coinvolgere i fan, durante il suo ultimo allenamento avvenuto en plein air. Ma qualcosa è andato storto. La bella Michelle, seppur apparsa in formissima, è involontariamente diventata protagonista di una caduta di stile, non accorgendosi di un problema ben visibile. La t-shirt che indossava la conduttrice presentava, infatti, una macchia all'altezza del seno, mentre la Hunziker interagiva con i suoi fedeli sostenitori attraverso il noto social network.

Michelle Hunziker corre ai ripari su Instagram

Il volto televisivo storico del tg satirico di Canale 5, Striscia la notizia, ha cercato di correre ai ripari sul suo account Instagram, coprendo con un'immagine la macchia "incriminata" della sua tshirt rosa, mostrando così tutto il suo lato vulnerabile e umano.