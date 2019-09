Michelle Hunziker e la Pellegrinelli non si seguono più sui social

La rottura tra Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti è stata una di quelle che ha maggiormente fatto parlare gli amanti del gossip. Una separazione arrivata dopo 10 anni da inseparabili, un matrimonio e due figli. Una separazione inaspettata per chiunque non vivesse la loro quotidianità. Tra loro è però rimasta la stima e l'affetto, che li fa ancora frequentare in modo civile per il bene dei loro bambini, come testimoniano anche le foto pubblicate dal settimanale Chi in edicola da oggi. I due sono stati fotografati mentre, insieme, accompagnavano a scuola la piccola Raffaela Maria.

Se tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli è rimasto un sentimento forte, probabilmente indissolubile, lo stesso non si può dire del rapporto tra la seconda e la prima moglie del cantante romano, Michelle Hunziker. Tra le due non c'è mai stato un vero e proprio rapporto, probabilmente la loro è stata semplicemente una civile sopportazione per il bene familiare. A differenza di Aurora Ramazzotti, che invece ha sempre avuto un ottimo rapporto e frequentato la seconda moglie di suo padre, pare che tra Michelle e Marica non sia mai scattato il feeling. Non è strano e non è nemmeno difficile comprenderne i motivi.

Tuttavia, le due avevano scelto di seguirsi su Instagram e ogni tanto è capitato che ci fosse uno scambio di like. Nulla di trascendentale, certo, però era comunque una parvenza di legame che le univa. Ora che Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti non sono più una coppia, le due non devono nemmeno più mantenere un rapporto di facciata e così, come segnala il settimanale Chi, Michelle Hunziker ha smesso di seguire Marica Pellegrinelli, che ha ricambiato. Non vedranno più l'una le foto dell'altra e non ci saranno più occasioni di incontri obbligati tra loro, nemmeno sui social.