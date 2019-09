Michelle Hunziker a lezione di mungitura: "Povera svizzera, mi devo allenare"

Gita fuori porta per Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi e le loro figlie, Sole e Celeste. La popolare conduttrice si è concessa una domenica all'insegna della natura e della famiglia in un agriturismo a Lenna, nell'alta bergamasca. Tra un buon bicchiere di vino rosso e piatti locali a base di prodotti a km zero, la famiglia Trussardi ha vissuto una domenica di relax tra conigli, mucche e volatili. Il posto ideale per Michelle Hunziker e figlie per cimentarsi addirittura in prove di mungitura. Con l'aiuto del giovane fattore, prima è toccato alle piccole Sole e Celeste imparare l'arte di come si munge una vacca, tra risate e qualche spavento per le mosche presenti, poi è stata la volta di Michelle.

Con il secchiello in una mano e lo sgabello nell'altra, la Hunziker è andata alla ricerca della mucca perfetta da mungere. Impavida e, diciamocelo, con una certa manualità già acquisita (sarà per le sue origini svizzere), Michelle Hunziker si è cimentata nella mungitura con impegno e "concentrazione", come ha lei stessa sottolineato sui social. Lei, seduta sullo sgambello da mungitura, ha iniziato a raccogliere il latte seguendo le indicazioni del fattore, mentre le sue figlie la incitavano. Una scena filmata e condivisa nelle storie di Instagram dalla conduttrice, che ha scherzato: " Povera svizzera...che deve allenarsi un po' di più per affrontare il campionato ". Dopo l'esordio scoppiettante alla conduzione della nuova stagione di "Striscia la Notizia", Michelle Hunziker ha trovato il tempo necessario per ricaricare le batterie e dedicarsi alla sua famiglia, regalando esperienze a contatto con la natura alle sue figlie.

