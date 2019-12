Michelle Hunziker pronta a ripartire, dopo le critiche: "L'ansia ti divora dentro"

Dopo aver affrontato un periodo "no", provocato dalle critiche social di chi avrebbe preferito vedere Maria De Filippi al suo posto - al timone delle ultime tre puntate di Amici celebrities- Michelle Hunziker è in procinto di cominciare una nuova esperienza televisiva. Tra poche ore, avrà inizio la seconda edizione consecutiva di All together now, un format Mediaset che verrà condotto nuovamente dall'ex moglie di Eros Ramazzotti, in collaborazione con il rapper J-Ax. Il game-show musicale di Canale 5 offre la possibilità di vincere un montepremi dal valore di 50.000 e vede i talenti-concorrenti sottoporsi alle valutazioni di una giuria di 100 giudici, capeggiata da J-Ax.

La conduttrice del programma, che verrà trasmesso a partire da stasera, è reduce da un periodo non proprio felice della sua carriera. La stessa era recentemente subentrata al posto di Maria De Filippi - nel ruolo di conduttrice- solo a partire dalla terzultima puntata di Amici Celebrities. Motivo per cui, in molti avevano riportato sui social messaggi di contestazione, chiedendo a gran voce che fosse la De Filippi a presentare tutte le sei puntate previste per lo spin-off di Amici, dedicato alle celebrità. Archiviata ufficialmente la fase buia, che l'ha vista inondata dalle critiche, la Hunziker si è detta pronta a ripartire con rinnovato ottimismo, nonostante tutta la sofferenza patita negli ultimi mesi.

“Sono in una fase positiva, di grande cambiamento interiore – ha fatto, infatti, sapere la conduttrice dalle origini svizzere, incalzata dalle domande di Tv, sorrisi & canzoni-. ho deciso che è arrivato il momento di stare bene". Nel corso della sua ultima intervista concessa alla nota fonte, la madre di Aurora Ramazzotti ha parlato di quanto l'ansia da prestazione possa logorare l'essere umano nel profondo, per poi palesarsi felice di ripartire in tv, in qualità di conduttrice: "Quando nella vita sei abituato a effettuare le prove più dure, senza mostrare all’esterno l’ansia che invece ti divora dentro, se arrivano dei momenti belli hai quasi paura che dietro ci sia la fregatura. Invece no, bisogna viverli appieno ed essere felici. Come lo sono ora”.

Michelle Hunziker in tv anche durante le vacanze natalizie

Il game-show, All together now, andrà in onda anche durante le vacanze natalizie, così come la stessa Hunziker ha rivelato, nella nuova nuova intervista: “Andremo in onda anche a Santo Stefano con una puntata a tema. I giudici saranno vestiti da Babbo Natale o da renne e ci sarà tanta musica natalizia, come il brano che canteremo io e J-Ax ‘Baby, it’s cold outside’. Vedrete che voce che ha, sembra Frank Sinatra (Michelle allude al timbro vocale di J-Ax, ndr). Adoriamo entrambi il Natale e siamo due teneroni che si emozionano per ogni cosa. La finale è prevista per il 2 gennaio e in calendario c’è una puntata speciale in cui si sfideranno gli 8 migliori cantanti delle due edizioni”.