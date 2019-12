Michelle Hunziker su Tik Tok aderisce alla challenge #diconodime: "Rido troppo e sono sempre incinta"

Nell'epoca odierna super tecnologica all'insegna dei social network e dei rapporti diventati sempre più virtuali, ecco che anche i cosidetti vip approdano sulle popolari piattaforme per socializzare e pruomuovere se stessi. Da oltre un decennio è acclarato il grande successo degli arcinoti siti social come Facebook, Tweeter, e soprattutto Instagram, una vetrina allettante per i personaggi del mondo dello spettacolo dove poter esibire la propria immagine, il proprio look e gli istanti sfavillanti di vita mondana. Adesso è il momento topico per l'innavotiva piattaforma social: Tik Tok che sta spopolando tra la generazione dei teenager. Ecco allora la corsa dei volti noti alla ricerca di un po' di pubbliicità e per accaparrarsi il più alto numero di seguaci. Tik Tok è un social network basato sulla condivisione di video brevi. Michelle Hunziker già affiliata da alcuni mesi al nuovo social cinese, ha deciso di aderire alla simpatica challenge #diconodime promossa da Fanpage.it che sta riscuotendo notevole successo e seguito di consensi. La challange, nella fattispecie, è stata ideata per sconfiggere e debellare ogni sorta di tabù, pregiudizio relativo ai personaggi famosi e non.

Michelle Hunziker rivela cosa dicono di lei

Moltissimi naviganti della rete hanno curiosato sul sito social Tik Tok ricercando la challenge del momento #diconodime. I follower possono partecipare alla divertente challenge seguendo le istruzioni reperite sulla stessa piattaforma Tik Tok e previa realizzazione di un breve video: "Quali sono le 3 cose false che dicono di te? E qual è invece la verità? Partecipa anche tu alla challenge di Fanpage.it contro le etichette e i pregiudizi". Michelle Hunziker si è registata al social made in Cina a cavallo dell'estate conseguendo in pochi mesi un ricontro notevole con 300mila utenti che seguono le sue mosse sul noto social. Anche la effervescente conduttrice svizzera ha voluto entrare nella community scherzosa e mettersi in gioco. La Hunziker attenendosi alle regole previste sul sito ha rivelato pubblicamente i tre aspetti e i rilievi che solitamente la gente le solleva per adularla o, provocatoriamente, per denigrarla. " Allora dicono di me: che rido troppo, che ho gli occhi piccoli e che sono sempre incinta. E, infatti, è tutto vero e mi piace così ", ha svelato la showgirl con nonchalance sorvolando sulle critiche e sui giudizi offensive, facendo leva sulla sua autostima.