La Hunziker zittisce le malelingue "Le cose più belle si fanno in squadra"

Prima che cominciasse la nuova puntata di Amici Celebrities, il talent-show ideato da Maria De Filippi per i vip che abbiano ad oggi custodito nel cassetto la passione per il ballo e/o il canto, Michelle Hunziker - subentrata al timone del talent alla terza puntata, al posto della consorte di Maurizio Costanzo- ha voluto rispondere alle malelingue. Secondo alcuni utenti, l'ex di Eros Ramazzotti avrebbe invitato la De Filippi allo show e in qualità di giudice, per fare ascolti. Delle illazioni a cui è seguito un intervento della Hunziker sul suo profilo Instagram.

"Per tutti coloro che dicono che adesso ho chiamato Maria per aiutarmi eccetera…- ha dichiarato, tra le sue Instagram stories, la neo conduttrice di Amici celebrities, a cui spetta la conduzione delle ultime tre puntate del format- dovete sapere una cosa, nella vita le cose più belle si fanno in squadra, insieme. E noi siamo stati una squadra". Nella quinta puntata dello spin-off del noto Amici di Maria De Filippi (trasmessa ieri, ndr), l'ideatrice del format, Maria De Filippi, è apparsa in qualità di giudice speciale della semifinale (del 16 ottobre, ndr). Una novità, che era stata diramata in rete, attraverso le anticipazioni tv e che aveva diviso l'opinione del web.

Michelle Hunziker ad Amici celebrities

Tra le sue ultime Instagram stories, Michelle Hunziker ha voluto chiarire la sua posizione, in merito al suo ruolo di timoniera delle ultime tre puntate di Amici celebrities: "Quest'estate Maria mi ha chiesto di condurre il suo programma. Sapevo molto bene che è da vent’anni che siamo tutti abituati, me compresa, a vedere Maria fare Amici. Ma quando una collega che stimi così tanto ti chiede di fare una cosa così, tu non solo accetti di buon grado, ma dici 'sai che c’è? Lo faccio proprio di cuore'". La conduttrice Michelle era già impegnata con Striscia la notizia, motivo per il quale è subentrata al posto di Maria De Filippi solo nel terzultimo appuntamento di Amici in versione "very important people": “Antonio Ricci ha detto 'guarda Michelle, tu adesso sei in onda con Striscia, non puoi andare in contemporanea'". Dunque Maria, che aveva fortemente voluto Michelle al timone del suo talent-show, ha deciso di sostituire quest'ultima per le prime puntate, in attesa che la Hunziker potesse poi subentrare al suo posto, così come la stessa conduttrice di Striscia ha fatto sapere ai seguaci diverse ore fa: "Una delle più belle sfide, delle più belle scuole che abbia fatto negli ultimi anni. Ed è più difficile questa di Sanremo 2018. Entrare in una situazione del genere da una parte è ovviamente da matti. Ma a me piacciono queste sfide!".