Mika rivela: "Sono serviti 6 anni per ristrutturare una casa comprata d'occasione online"

In queste settimane, il cantante Mika è impegnato in un tour di presentazione del suo ultimo album in studio, un lavoro molto introspettivo che, infatti, si chiama My Name Is Michael Holbrook. Di recente il cantante è stato ospite della trasmissione radiofonica Deejay chiama Italia per raccontare dell'album ma avuto modo di svelare anche alcuni aneddoti del suo privato, con la solita ironia.

Mika è un globetrotter, un artista a tutto tondo che anche grazie a sua madre ha viaggiato a lungo per il mondo. Parla numerose lingue correttamente, tra cui l'italiano, e ha una sconfinata cultura che spazia tra le più svariate argomentazioni. Ama l'Italia ma la sua casa è il mondo ed è proprio a proposito di case che il cantante ha voluto svelare un aneddoto divertente della sua vita. A Deejay chiama Italia, Mika ha rivelato di aver fatto un acquisto azzardato online tempo fa.

Stando al racconto del cantante, qualche anno fa il cantante era intenzionato ad acquistare una casa a Miami e trovò un'interessante offerta sul web. Il prezzo era allettante e così concluse la trattativa di vendita ma gli ci vollero ben sei anni per ristrutturare l'immobile, che ora è diventato il suo studio. “Non fatelo mai”, ha scherzato Mika ai microfoni di Deejay chiama Italia,