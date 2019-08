Mike Tyson choc: "Fumo 40.000 dollari di marijuana al mese"

Mike Tyson è tornato a far parlare di sé e non certo per le sue imprese sportive. L'ex campione dei pesi massimi di pugilato non è certo noto per la sua diplomazia e così, senza fare troppi giri di parole e senza mezzi termini, ha svelato quanta marijuana fuma ogni mese.

Il pugile si racconta spesso in un seguitissimo canale YouTube, parlando della sua vita e non solo. Proprio su Hotboxin lo scorso 12 agosto ha raccontato che mediamente fuma circa 10 tonnellate di erba al mese, che corrispondono a circa 40.000 dollari di Marijuana acquistata. Mike Tyson ha però specificato che questo non è il conteggio della sola erba fumata da lui ma è comprensiva di quella fumata anche dal suo socio, nonché ex campione di football americano NFL Eben Britton. In realtà i due non hanno bisogno di acquistare la marijuana, giacché sono i titolare di una grande impresa che vanta una coltivazione che si estende per oltre 4 mila metri quadrati in un ranch poco fuori Los Angeles.

Mike Tyson ha iniziato quest'attività da poco più di un anno e sembra aver trovato un'ottima fonte di reddito. Dalla sua coltivazione non viene estratto solo il prodotto destinato al fumo ma anche altri derivati che vengono impiegati, per esempio, in cucina. Il business di Tyson è possibile grazie alle vigenti leggi in materia dello stato della California, dove la marijuana è stata liberalizzata. L'azienda di Mike Tyson, inoltre, esporta anche all'estero e questo fa salire vertiginosamente gli introiti derivanti. La passione dell'ex pugile per la marijuana e, in generale, per le sostanze stupefacenti non è certamente recente. Nel corso degli anni Tyson ha spesso rilasciato dichiarazioni molto forti in merito e ha anche ammesso di aver eluso i controlli antidoping utilizzando un pene finto ripieno di urina pulita e non alterata.