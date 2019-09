Mila Suarez: "Alex Belli e la Duran a Temptation Island Vip? Stanno insieme per interesse"

Una nuova coppia ha fatto il suo ingresso a Temptation Island Vip: si tratta di Alex Belli e Delia Duran, la cui decisione è stata aspramente criticata dalla ex di lui, Mila Suarez.

La modella marocchina, che ha accusato Belli di averla abbandonata dopo una delicata operazione per correre tra le braccia della sua attuale fidanzata, aveva già avuto modo di confrontarsi con lui e la Duran durante la sua partecipazione al Grande Fratello. Tra loro furono scintille e vani sono stati i tentativi di ristabilire la pace o, quantomeno, dei rapporti civili. Così, oggi che Alex Belli e Delia sono a tutti gli effetti concorrenti di Temptation Island Vip, Mila Suarez non ha esitato a dire la sua in merito.