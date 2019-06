Mila Suarez alla festa del GF16 è super sexy, l'abito si sposta e...

Ieri, in una splendida villa sull'Appia Antica a Roma si è tenuta la festa di fine produzione del Grande Fratello 16. Barbara d'Urso e i suoi concorrenti si sono scatenati in pista quasi fino alle prime luci dell'alba, documentando il tutto sui loro profili Instagram. Mila Suarez è stata una delle grandi protagoniste della serata, ha ballato fino a notte fonda fasciata in uno splendido e leggero abito bianco con un profondissimo spacco.

A bordo piscina, in una cornice da favola, i concorrenti si sono rincontrati dopo la fine del reality che ha visto il trionfo della giovanissima Martina Nasoni di Terni. La “ragazza con il cuore di latta” cantata a Sanremo da Irama ha inaspettatamente vinto la sedicesima edizione del Grande Fratello, battendo al rush finale il veneto Enrico Contarin. La serata è trascorsa tra risate e divertimento per gli ex inquilini della casa più spiata d'Italia, protagonisti anche delle storie Instagram della conduttrice. Barbara d'Urso ha ripreso molti dei suoi concorrenti mentre si scatenavano sulle note di “Su di noi” di Pupo e tra questi c'era anche Mila Suarez. La modella marocchina non ha esitato un attimo e, davanti all'obiettivo dello smartphone di Barbara d'Urso, ha improvvisato un ballo seducente, facendo svolazzare il suo abito. Tuttavia, probabilmente la ragazza non si è accorta che mentre si muoveva in maniera sensuale l'abito si è aperto forse un troppo, mostrando l'intimo agli oltre 2 milioni di follower della conduttrice.

Mila Suarez ha continuato a ballare per tutta la serata così come hanno fatto anche gli altri suoi colleghi. Kikò Nalli e Ambra Lombardo sono apparsi sempre più uniti e innamorati e tra baci e tenere coccole non è mancato un tuffo rigenerante del parrucchiere romano in piscina con ancora la camicia addosso. Anche Gennaro Lillio e Francesca De André hanno trascorso una serata romantica nel caos della festa, riuscendo a ritagliarsi qualche momento di intimità e qualche ballo cheek to cheek.