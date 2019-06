Gf, ecco chi sono i primi 4 finalisti della 16esima edizione

Il Grande Fratello 16 è arrivato all'ultimo giro di lancette. Lunedì prossimo verrà decretato il vincitore della sedicesima edizione ma già ieri Barbara d'Urso ha proclamato i primi quattro finalisti. Il GF “nip” quest'anno ha avuto una durata di 10 settimane e ha visto entrare nella casa numerosi ospiti oltre ai concorrenti, che a differenza delle edizioni passate sono entrati tutti (o quasi) in un'unica tranche. Solo Francesca De André ha fatto il suo ingresso nella Casa in un secondo momento, la settimana successiva rispetto agli altri partecipanti. La nipote di Faber è attualmente al televoto con Enrico Contarin ed Erica Piamonte per stabilire chi tra loro tre sarà il finalista.

Chi è già sicuro di essere in finale è Gennaro Lillio, il biondo modello napoletano che è stato il primo ad accedere alla fase finale del reality show di Canale5. Il ragazzo è stato mandato direttamente in finale nella puntata del 27 maggio grazie a un meccanismo di eliminazione diretta messo in pratica tra i concorrenti all'interno della Casa. Gennaro ha 28 anni ed è balzato agli onori della cronaca rosa già qualche anno fa, quando è stato fidanzato per qualche mese con Lory Del Santo. Successivamente ha preso parte a Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi in qualità di corteggiatore. È attualmente il testimonial della campagna mondiale di un noto profumo, in sostituzione di David Gandy. Dentro la casa del Gf si è distinto soprattutto per la sua educazione e ha fatto molto parlare di sé per la (quasi) liason con Francesca De André. Prima che si infatuasse della nipote di Faber, il modello napoletano era rimasto affascinato dalla bellezza esotica di Mila Suarez, con la quale pare ci siano stati anche alcuni contatti molto intimi.

La seconda finalista in ordine di proclamazione è Martina Nasoni, giovanissima ragazza ternana che durante la semifinale ha eliminato Valentina Vignali, una delle concorrenti che in principio sembrava essere candidata alla vittoria finale del Gf. Martina è nota come “la ragazza con il cuore di latta” soprannome con il quale la conduttrice l'ha scherzosamente chiamata a lungo in onore della canzone con la quale Irama si è presentato al Festival di Sanremo. Il cantante, infatti, ha preso ispirazione dalla storia di Martina Nasoni per scrivere uno dei suoi pezzi di maggiore successo. Da tanto tempo la concorrente del Grande Fratello convive con un pacemaker nel cuore, che non le impedisce di vivere una vita normale come ogni ragazza della sua età. Dentro la casa del Gf, il “cuore di latta” di Martina Nasoni ha battuto forte per Daniele Dal Moro, giovane imprenditore veneto di grande fascino, anch'egli in finale. Tra i due non c'è mai stata una vera relazione a causa dello scarso coinvolgimento del ragazzo nei confronti di Martina, che in più di un'occasione ha versato fiumi di lacrime per il comportamento del concorrente veneto.

Daniele Dal Moro è figlio di un noto parlamentare in forze al Partito Democratico ed è appassionato di attività sportiva e cibo salutare. La sua estrema propensione all'healty food l'ha portato ad avere forti scontri all'interno della casa del Gf con gli altri concorrenti, perché le sue esigenze alimentari mal si conciliano con il regime di ristrettezza in cui spesso i ragazzi sono costretti a vivere. Ha inizialmente stretto un bel rapporto con Martina Nasoni al Grande Fratello, che sembrava essere destinato a qualcosa di più grande. Tuttavia è stato un semplice fuoco di paglia che da parte sua si è spento molto in fretta, lasciando la giovanissima con l'amaro in bocca. Questo ha portato a innumerevoli scontri tra loro, anche perché Daniele è stato spesso molto vicino a Valentina Vignali, scatenando la gelosia di Martina. È stato l'ultimo a conquistare la finale durante la puntata di ieri, sconfiggendo Francesca De André con un televoto lampo.

L'altro finalista è Gianmarco Onestini, fratello minore del ben più famoso Luca. Il ragazzo è stato una presenza gentile ed educata all'interno del Gf. Sembrava potesse nascere qualcosa tra lui e Ivana Icardi, sorella di Mauro, tanto che la ragazza aveva anche messo in dubbio la sua relazione pluriennale per cercare di capire se ci fossero possibilità con il bel modello bolognese. Gianmarco Onestini non ha però provato lo stesso coinvolgimento della bionda argentina e l'ha educatamente respinta, così come prima ha respinto Guendalina Canessa. L'opinionista è entrata nella Casa per qualche giorno come ospite e ha espresso il suo interesse verso il modello bolognese, che però ha rifiutato anche questa possibilità. Gianmarco Onestini è arrivato in finale vincendo una sfida al televoto lampo con Michael Terlizzi, uno dei principali candidati alla vittoria.

Chi sarà il quinto finalista che concorrerà al montepremi finale lunedì 10 giugno?