Mila Suarez in topless su Instagram

Mila Suarez è famosa tra il pubblico italiano non solo per la sua lunga storia, ormai terminata, con l’attore Alex Belli – che oggi sarebbe finalmente pronto per diventare padre, ma anche per aver preso parte a Uomini e Donne, come corteggiatrice, a Temptation Island, nel ruolo di tentatrice e infine all’ultima edizione andata in onda del Grande Fratello di Barbara d’Urso.

Inoltre, la showgirl è anche una nota influencer. Su Instagram, infatti, Mila conta un seguito di oltre 200mila followers che la seguono incessantemente giorno dopo giorno. È qui, infatti, che la modella originaria del Marocco condivide scatti di ogni tipo: da attimi di ordinaria quotidianità a impegni lavorativi, passando per le serate in compagnia dei suoi affetti più cari.

Tuttavia, le foto che più spopolano tra i suoi follower sono quelle che la ritraggono in tutta la sua bellezza. Alta 1,72 cm, Mila Suarez pesa solo 53 kg grazie all’attività fisica che pratica ogni giorno e a una dieta particolarmente salutare. Non manca, infine, lo zampino di madre natura che le ha donato le giuste forme.

Tuttavia, questa volta l’affascinate Mila si è davvero superata. Nella foto l’ex gieffina è stata immortalata di profilo mentre con una mano tiene sollevati i suoi lunghi capelli che le incorniciano il volto e con l’altra nasconde a fatica il suo esplosivo décolleté. Anche la sua espressione è paradisiaca: occhi fissi all’obiettivo e bocca socchiusa. La showgirl ha descritto così il suo post: "A volte c’è gente così infelice, che non accetta la felicità degli altri!" . Uno scatto artistico in bianco e nero, che ha reso di mille colori la giornata dei suoi followers che, dopo aver osservato per bene le curve mozzafiato di Mila, ha dato libero sfogo alla loro fantasia.

Ed ecco che, nel giro di pochi minuti, lo spazio in fondo al post è stato riempito da like e commenti a non finire. Un fan le ha scritto: "Sei una vera e propria meraviglia" . E un altro ha immediatamente aggiunto: "Complimenti davvero, una donna bellissima e incantevole!" . Un follower completamente sconvolto ha commentato: "Mamma mia quanta roba!" . E ancora: "Complimenti per la tua sensualità, sei stupenda!" . Infine, in molti hanno notato un dettaglio in particolare: "Tesoro sempre bellissima, dolce e mai volgare… elegante e sensuale. Che Donna bella e speciale!" . Insomma, Mila Suarez senza veli è a dir poco sensazionale.

Non c’è nulla da fare, Mila Suarez è la regina dei social.

