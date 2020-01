Alex Belli: "Io e Delia Duran siamo pronti a diventare genitori"

Dalle pagine del settimanale Chi, Alex Belli ha confessato la sua voglia di paternità: "Io e Delia Duran siamo pronti a diventare genitori".

Dopo l'esperienza a Temptation Island Vip e una recente fuga romantica alle Seychelles, per Alex Belli e la sua compagna, la modella venezuelana Delia Duran, è tempo di grandi e importanti progetti. In una intervista rilasciata al settimanale diretto da Alfonso Signorini, l'attore ha confessato che è giunta l'ora di diventare papà: "È il momento giusto. Ci abbiamo riflettuto molto con Delia, non è una decisione presa d’istinto o senza consapevolezza: ora che s’incrociano stabilità e maturità, siamo pronti per diventare genitori".

Alex Belli e Delia Duran stanno insieme da poco tempo, ma l'uomo sembra assolutamente convinto della solidità della loro relazione ed è sicuro di non stare bruciando le tappe: "Oltre all’amore abbiamo un progetto di vita importante, vogliamo costruire una famiglia e ci stiamo lavorando perché accada nel 2020. Con Delia ho trovato il mio equilibrio: è la seconda storia importante della mia vita, dopo quella con la mia ex moglie".

A proposito della ex moglie Katarina Raniakova, per la prima volta Alex Belli rivela che ad aver pesato sulla fine del loro rapporto è stata proprio la questione figli: "Non l’ho mai raccontato fino a ora, ma il fatto di non essere riusciti a diventare genitori è stata la causa del fallimento del nostro matrimonio".

E questo "fallimento", forse, scuote ancora l'attore che, nonostante il desiderio di paternità, non avverte l'esigenza di nozze imminenti con Delia: "Conviviamo da tempo e stiamo bene. Il matrimonio non è tra le nostre priorità".

Nell'intervista c'è spazio anche per alcune considerazioni sulla partecipazione della coppia a Temptation Island Vip: "È stata per entrambi un’esperienza dura perché si creano dinamiche forti, nel tuo inconscio costruisci cose che non esistono, i non detti inevitabilmente te li porti a casa".

E infatti, Alex Belli rivela che i litigi sono durati ben oltre il periodo di permanenza sull'isola della tentazione: "Lo strascico è durato a lungo: guardando le puntate si è riaccesa la discussione". Solo successivamente è tornato il sereno, che ha permesso alla coppia di rivedere il docu-reality con il sorriso sulle labbra. "Il viaggio nei sentimenti per noi non è stato pericoloso e ne siamo usciti rafforzati", ha chiosato soddisfatto l'attore.

