Milano, piazza Duomo gremita per il Volo

C’erano migliaia di persone (dicono circa 15mila) in Piazza Duomo a Milano per seguire i tre ragazzi del Volo mentre cantavano qualche brano dal vivo. In quello che ormai è il “rituale” più frequente nel pop, ossia il “firmacopie”, si sono presentati alla Mondadori sull’onda del nuovo cd “Ten Years”. Il disco celebra i loro dieci anni di una carriera iniziata nel talent show di Antonella Clerici, Ti lascio una canzone, e poi proseguita in tutto il mondo. Al netto di molti pregiudizi, sono una delle realtà musicali italiane più conosciute nel mondo, forse la più conosciuta tra gli adolescenti. Lo dimostra il seguito social che Il Volo è riuscito a conquistarsi e anche la stessa partecipazione di pubblico oggi in Piazza Duomo.

Mentre Piero Barone (26 anni), Ignazio Boschetto (25) e Gianluca Ginoble (24) cantavano “Il mondo”, “Musica che resta”, “A chi mi dice” e “Grande amore”, la gente in piazza mandava a memoria il testo. Ed erano persone di tutte le età, mica solo ragazzini o ragazzine esaltati. Insomma, sono un realtà che piace alla maggioranza silenziosa che magari non fa opinione sui social network ma che è comunque grande e fedele. In fondo, il disco che esce in questi giorni raccoglie i brani più conosciuti oltre a qualche inedito come il concerto registrato a Matera nello scorso giugno. Barone, Ginoble e Boschetto hanno celebrato i loro primi 10 anni di carriera anche sul palco dell'Arena di Verona il 24 settembre, poi sono volati in Sudamerica e adesso ritornano negli Stati Uniti dove gireranno per le principali Arene fino a febbraio 2020 (quest’anno quindi niente Festival di Sanremo).