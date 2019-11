Miley Cyrus operata alle corde vocali: accanto alla popstar c'è il fidanzato

Nelle ultime ore sono trapelate delle nuove indiscrezioni sulla convalescenza di Miley Cyrus. La cantante statunitense aveva annunciato, attraverso la pubblicazione di un'Instagram story, di essere convalescente e di aver subito, cioé, un intervento in ospedale. Nello specifico, la Cyrus era apparsa in una storia su Instagram che la immortalava con un camice tipico dei nosocomi e la flebo al braccio mentre era insieme alla madre, che si è presa cura della figlia in questo suo momento difficile. "Il modo in cui ti presenti -aveva scritto la popstar 26enne Cyrus a corredo della sua ultima foto rivelatrice dell'intervento recentemente subito-, può determinare come ti senti! Grazie mamma perché stai aiutando questa piccola malata ad assumere un aspetto migliore, spazzolandomi i capelli e prendendoti cura di me. Grazie, sei la migliore!". La Cyrus non è sola, insieme alla madre anche la nuova fiamma della cantante, Cody Simpson, si sta prendendo cura dell'artista, divenuta una star grazie al ruolo di attrice-protagonista interpretato nei panni di Hannah Montana per la sitcom di Disney Channel, Hannah Montana (2006-2011). E alle prime indiscrezioni riportate dalla stessa Miley su Instagram, si aggiungono adesso altri dettagli sulle condizioni di salute della popstar, forniti da People.

Secondo quanto riportato dalla nota fonte, Miley Cyrus ha subito un delicato intervento chirurgico alle corde vocali e non potrà parlare per un po' di tempo. Poco più di un mese fa, la popstar finiva in ospedale per una tonsillite. E ora tutti gli impegni di lavoro previsti nell'imminente per Miley Cyrus sono finiti automaticamente in stand-by. La cantante è allo stato attuale in ritiro forzato dalle scene musicali, ma gode dell'amore ricevuto da parte del suo nuovo compagno, il cantante australiano Cody Simpson, che è subentrato nel cuore dell'artista dopo le relazioni avute da quest'ultima con l’ex marito Liam Hemsworth e la youtuber Kaitlynn Carter.

Miley Cyrus: i fan sperano in una pronta guarigione della popstar

Quella della popstar Miley Cyrus, che raggiungeva la sua prima posizione numero 1 nella classifica Billboard hot 100 con la struggente ballad Wrecking ball, e Cody Simpson sembra essere una love-story seria. Non a caso, Miley ha presentato l'amato Cody ai suoi cari in occasione della recente celebrazione delle nozze del fratello della cantante, Braison Cyrus. Lo scorso 26 agosto, Miley Cyrus si esibiva sull'ambito palcoscenico dell'evento di premiazione degli Mtv Video Music Awards 2019, con il singolo Slide Away. La performance confidenziale ed emotiva di Miley Cyrus si è registrata dopo le prime indiscrezioni fornite dai media sul conto della chiacchierata rottura tra la cantante e l'ormai ex marito Liam Hemsworth. Adesso i fedeli sostenitori della cantante statunitense si augurano di vedere molto presto la loro beniamina in perfetta forma fisica e nuovamente attiva sul palco.

Segui già la pagina di gossip de Il giornale?