Miley Cyrus ricoverata in ospedale, al suo capezzale anche Cody Simpson

Miley Cyrus è ricoverata in una clinica per curarsi dalla brutta tonsillite che l'ha colpita negli scorsi giorni. A confermare il ricovero è stata la cantante che, attraverso le Storie del suo profilo Instagram, ha pubblicato una serie di video e fotografie dove si mostra in ospedale con la flebo al braccio. " Cercando di riprendermi il prima possibile. Mandatemi energie positive per liberarmi di questa m**** il prima possibile ", ha scritto Miley Cyrus in una foto pubblicata sui social, che la immortala distesa in letto di ospedale con gli aghi nel braccio.

Si conferma un periodo difficile quello della popstar americana che, dopo la fine del matrimonio con l'attore Liam Hemsworth e il chiacchierato flirt omosessuale con l'influencer Kaitlynn Carter, oggi si trova a dover combattere contro un'improvvisa complicazione di salute. Ad assisterla, in ospedale, c'è anche la madre, Tish Cyrus alla quale Miley ha dedicato un messaggio: " Il modo in cui ti presenti, può determinare come ti senti! Grazie mamma perché stai aiutando questa piccola malata ad assumere un aspetto migliore, spazzolandomi i capelli e prendendoti cura di me ". Nonostante la cantante non si separi dalla flebo al braccio, come si nota nelle foto e nei video, Miley Cyrus è abbarsa in buona forma, scherzosa e irriverente come sempre.