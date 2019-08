Miley Cyrus si diverte in una caliente vacanza sul lago di Como

Anche la pop star internazionale Miley Cyrus ha scelto l'Italia come meta ideale per trascorrere le sue vacanze in. La reginetta del pop, amatissima dai teenagers, ha selezionato il suggestivo scenario del Lago di Como, nella quiete della natura lussureggiante della Toscana, per concedersi dei giorni di relax e divertimento. La cantante statunitense si sta godendo dei momenti di vero benessere, dando sfogo alla sua vivacità ed assecondando i piaceri dei sensi. Miley Cyrus, naturalmente, è molto attenta alle tendenze modaiole, concedendosi ogni stravaganza nel lusso più estremo e ostentandolo al suo pubblico. L'artista cura anche la sua immagine sui canali dei social network, e, sul suo profilo personale Instagram, ha condiviso svariati istanti del suo viaggio nella penisola italiana.

Il contesto splendido del Lago di Como, come è ormai noto, è un'attrazione irresistibile per moltissimi personaggi celebri, di alto calibro a livello internazionale, appartenenti al mondo del cinema o dello spettacolo in generale, in primis l'attore George Clooney, che ha fatto della Toscana la sua meta preferita, pubblicizzando la località italiana in tutto il mondo. Altri volti famosi a livello mondiale che prediligono come meta il Lago di Como sono: l'ex presidente Usa Barak Obama e la sua consorte Michelle, Christina Aguilera, Bruce Springsteen. Nello scenario pacifico lagunare, i vip ritrovano la quiete interiore dopo aver vissuto gran parte dell'anno al centro dell'attenzione mediatica ed adempiendo agli impegni lavorativi. Anche la ribelle Cyrus si è immersa in tale meraviglioso contesto, apprezzandone ogni angolo di questo luogo incantevole.

L'eclettica cantante sta trascorrendo questa vacanza in compagnia di sua sorella Brandi, pernottando presso la prestigiosa dimora extra lusso Villa Pliniana. Le due sorelle, in piena complicità, esprimono tutta la loro esuberanza, divertendosi in piscina o girovagando per esplorare i luoghi caratteristici della località toscana. Miley Cyrus ha postato su Instagram, per la gioia dei suoi fan che attendono impazienti ogni notizia inedita sul suo conto, diversi scatti in bikini e dei video in cui la cantante improvvisa dei balletti sexy e provocanti. Evidentemente, i paesaggi della bella Toscana, emanando bellezza, stimolano nei visitatori gli istinti più veri e reconditi.