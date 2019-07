Per Miley Cyrus è tempo di estate. Lo scatto hot infiamma il web

Oltre che cantante è un’artista e una provocatrice. Miley Cyrus ha dimenticato definitivamente il suo ruolo da regina di Disney Channel, ora è una donna che sa quel che vuole dalla vita. Sposata con Liam Hemsworth dallo scorso mese di dicembre, dopo una relazione lunga quasi 10 anni, e con un EP che sta scalando le classifiche, Miley Cyrus si gode un po’ di meritato relax. Per lei sono iniziate ufficialmente le vacanze estive. Lo dimostra l’ultimo scatto che ha pubblicato su instagram nel corso della giornata di ieri.

Stesa sul divano di casa, capelli arruffati, cellulare fra le dita e sguardo schietto, la foto mette in mostra il lato b della Cyrus. L’artista con indosso un mini-slip e una canottiera bianca, si immortalare senza mezzi termini, facendo scatenare i fan. In poche ore la foto hot di Miley ha totalizzato più di tre milioni di like e quasi 35 mila commenti. Tutti positivi, sia chiaro. Pare che in molti apprezzano la fisicità della cantante e le sue pose da vera regina della sensualità.

E Liam cosa se pensa di tutto questo? Dalle interviste che trapelano in rete, sembra apprezzare il lato pazzo e sensuale della sua compagna, una caratteristica che lui ha imparato ad amare. Per questo motivo Miley Cyrus continua a infiammare la rete? Sta di fatto che questa volta si è spinta ben oltre il consentito.