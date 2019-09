Miley Cyrus, web impazzisce per il video di "Slide Away"

Miley Cyrus ha appena rilasciato il video ufficiale della sua nuova hit, “Slide Away”. Il video della canzone, una romantica ballata che presenta chiari riferimenti alla fine del suo matrimonio con Liam Hemsworth, ha fatto subito impazzire i fan della star della Disney. Nel video la cantante galleggia con sguardo triste in piscina tra bottiglie e bicchieri, inequivocabili resti di uno party sfrenato. Fasciata in un mini abito di lamè argento, Miley rivive le serate a base di alcol e droga e il web non ha potuto fare a meno di notare le assonanze con la storia d’amore appena terminata.

Sul fondo della piscina spunta una carta raffigurante il dieci di cuori, e subito c’è chi intravede un richiamo ai dieci anni d’amore con l’ex marito. “Quel dieci di cuori sott’acqua al minuto 1:23 ha un significato così profondo! 10 anni d’amore annegati… questo video è un capolavoro”, scrive un fan. E ancora: “Video davvero profondo. Lei sta lasciando andare alcol, feste, false amicizie e il primo amore. Sta maturando e non le piacciono più le cose che faceva in passato”.“Questa canzone suona come un addio al suo matrimonio”. “Ha appena terminato una relazione di 10 anni. Questa canzone esprime tutto e di più”.

Secondo i fan quindi, quello della cantante di Nashville sarebbe un addio ad un passato fatto di eccessi e il video rappresenta una trasposizione del suo attuale stato d’animo. Nella ballata la voce di Miley, mai così struggente e profonda, è permeata da un velo di tristezza, visibile anche nei chiaroscuri del video. “Slide Away”, uscito il 16 agosto 2019, è stato scritto da Miley Cyrus e Alma Miettinen, Andrew Wyatt e Mike Will Made it