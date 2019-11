Miliey Cyrus con Cody Simpson al matrimonio del fratello Braison

L'amore scoppiato recentemente tra Miley Cyrus e Cody Simpson sta evolvendosi rapidamente. Tra la ribelle cantautrice statunitense e il collega australiano pare intercorra un'autentico sentimento d'amore. I due sembrano molto innamorati l'uno dell'altro e in perfetta sintonia. D'altronde la fase iniziale di ogni rapporto senitimentale, solitamente, è idilliaca, i sentimenti sono talmente vividi e intensi che la vita assume una dimensione sublime, leggiadra e felice. Ecco, Miley Cyrus e Cody Simpson pare viaggino su tale onda emotiva. La popstar americana, a conferma dell'autencità del legame che intrecorre tra lei e il suo attuale fidanzato, ha deciso di presenziare al matrimonio di suo fratello minore, Braison, accompagnata proprio dalla sua nuova fiamma. L'occasione è stata propizia per ammettere il suo compagno alla corte della sua famiglia ed introdurlo nel clan accogliente dei Cyrus. La cantante, adusa alla frequentazione dei social network, ha immediatamente condiviso con entusiasmo le fasi gioise della memorabile gionata.

Miley Cyrus e Cody Simpson uniti al matrimonio del fratello Braison

La neo coppia pop rock ha presenziato, dunque, insieme alla celebrazione delle nozze dell'amato fratello della Cyrus, il quale si è sposato con la sua compagna storica Stella. La cerimonia si è svolta in Tennesse all'interno della tenuta di proprietà della famiglia Cyrus, dove fratello e sorella sono cresciuti praticamente in simbiosi. L'attrice 26enne ha postato sul suo profilo ufficiale Instagram una sequenza di foto nelle quali si accompagna a diversi componenti della famiglia: oltre agli sposi, compaiono il fidanzato Cody, la mamma Tish e la sorella Brandi. Ha condiviso, inoltre, con i suoi milioni di fan anche un video in cui improvvisa un balletto romantico con il suo compagno, danzando davanti al caminetto della casa familiare. Negli scatti postati la Cyrus sembra vivere con vera ilarità l'importante evento accanto ai suo cari. La ribelle popstar ha scritto di suo pugno un messaggio augurale intriso di tenerezza rivolto al fratello: " "Il mio fratellino si è sposato in una splendida e soleggiata giornata del Tennesse, sulle stesse colline su cui siamo cresciuti e abbiamo giocato… Ti amo Braison. Sono felice per te e Stella ".

E pensare che meno di un anno fa Miley Cyrus indossava lei l'abito bianco accanto all'amore di allora Liam Hemsworth nella nedesima tenuta. Ma oggi, ormai chiusa e archiviiata la precedente storia, la vita della cantante americana ha subito una vera svolta, rinnovandosi sotto molti aspetti, in primis in quello dei sentimenti. Miley Cyrus sembra vivere con passione e sull'onda del brivido, attenendosi al suo stile di vita avventuroso, l'innamoramento nei confronti del suo nuovo boyfriend.

Le ceneri della storia con Liam Hemsworth

Miley Cyrus con spirito di resilienza è rinsavita precocemente dopo la rottura del suo vecchio legame d'amore con Liam Hemsworth. L'ex coppia, difatti, soltanto ad agosto scorso hanno sciolto il loro vincolo matrimoniale annunciandolo ufficialmente al pubblico, dando, così, corso agli effetti del divorzio. La relazione tra la cantante e l'attore, sviluppatasi in una parabola altalenante, è durato ben dieci anni. Mlagrado i dissapori e le molte problematiche sorte nel privato in seguito ai vari flirt extraconiugali attribuiti ad entrambi nel corso della loro unione, i due avevano contratto matrimonio nel periodo natalizio dello scorso anno. Ma i dieci anni di fidanzamento non hanno retto dinanzi ai pochi mesi di rapporto coniugale. Si è anche vociferato che alla base del troncamento della loro relazione vi sia stata l'intrusione invadente del 22enne australiano, pettegolezzo smentitio categoricamente dalla bella Cyrus.

Tra i due ex coniugi il rapporto era compromesso da tempo, in quanto si era creata una spaccatura insanabile dovuta a delle inconciliabilità caratteriali causanti costanti incomprensioni e turbamenti d'animo ad entrambi. La Cyrus e Hemsworth hanno risolto il loro matrimonio in un divorzio lampo, accettando pacificamente la fine della loro uniome. Dopo la separazione, Miley Cyrus ha trovato presto consolazione, intessendo una liaison con la blogger Kaitlhenn Carter durata, però, soltanto il periodo vacanziero. L'artista americana si è ripresa repentinamente anche dopo questa storia omosessuale e al suo cospetto è apparso Cody Simpson che da lungo tempo desiderava approcciarsi a lei. Nel momento in cui ha appreso che l'eclettica cantante era tornata single ne ha approfittato e si è fatto avanti. Attualmente Miley Cyrus, accantonate le sue precedenti relazioni amorose, sembra vivere intensamente questo nuovo legame sentimentale. Ma dalla irruente e imprevedibile popoar ci si può attendere ogni sorta di stravolgimento improvviso. Chissa se il bel australinao riuscirà a trattenere al suo fianco l'indomita Cyrus...