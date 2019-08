Milla Jovovich, all'età di 43, attende il suo terzo figlio: "Ho provato un mix di gioia e terrore quando ho saputo della gravidanza"

Una delle celebrities più famose al mondo, la talentuosa Milla Jovovich, ha appreso, ultimamente, di essere in attesa del suo terzo figlio. La brillante attrice hollywoodiana, che ha compiuto 43 anni, con un gesto rispettoso dei suoi fan, ha annunciato pubblicamente, tramite il canale dei social network, di essere nuovamente incinta. La Jovovich, infatti, ha pubblicato sul suo profilo ufficilale di Instagram una foto in cui mostra felice la forma rotondeggiante del suo ventre, che denota lo stato di gravidanza in cui versa. Milla Jovovich, di origini ucraine, ma cresciuta in quel di Los Angeles, è un'artista a tutto tondo: top model, attrice e anche cantante. La bellissima Jovovich è assurta a star a livello internazionale, avendo sfilato per i marchi di moda più illustri, è stata testimonial di numerose campagne pubblicitarie di brand famosi, e, come attrice, ha avuto un successo clamoroso, inteprentando ruoli importanti in film di registi celebri.

Il post condiviso sui social dall'incantevole attrice ha attirato l'attenzione di moltissimi follower, suscitando commozione nella gente per l'esternazione sincera dei suoi sentimenti personali e delle sue vicende private. La modella americana è legata sentimentalmente dal 2003 al regista inglese Paul W. S. Anderson, con il quale si è unita in matrimonio nel 2009. Dalla loro duratura relazione sono stati concepiti due figli, Ever Garbo e Dashiel Evan, attualmente la Jovovich è in attesa del suo terzo figlio, che sarà anch'ella di sesso femminile.

Milla Jovovich ha postato un suo messaggio intenso su Instagram, nel quale comunica la lieta notizia della sua gravidanza, rivelando aspetti intimi del suo vissuto. L'attrice scrive un messaggio corposo da cui traspaiono le sue emozioni, al contempo di letizia e di timore: " Dopo aver scoperto di essere incinta, 13 settimane fa, ho avvertito un mix di sentimenti, racchiusi tra l'immensa gioia e l'assoluto terrore. Perché alla mia età, non avendo portato a termine l'ultima gravidanza, non volevo attaccarmi a questo potenziale bambino così velocemente. Ovviamente non è stato piacevole e gli ultimi mesi sono stata con la mia famiglia e vivendo sulle spine e perché dovevamo aspettare che arrivassero una sfilza di risultati dei diversi esami che fatto, trascorrendo la maggior parte del nostro tempo nello studio dei medici. Grazie al cielo è andato tutto bene e abbiamo scoperto di aver avuto una benedizione con un'altra femmina. Perciò auguro a me e alla mia bambina tanta fortuna! Mando a voi tutti tanto amore e vi aggiornerò con i miei sviluppi".

La Jovovich, con maturità e saggezza, ha realizzato un gesto apprezzabile nel condividere con i suoi fan tale messaggio così privato e delicato. La brillante attrice ha riaperto vicende dolorose della sua vita pregressa, affrontando con sincerità il tema sensibile dell'aborto, allo scopo di entrare in empatia con il suo pubblico di ammiratori. Naturalmente, il post della Jovovich ha suscitato solidarietà ed ammirazione per il coraggio mostrato dall'attrice nel raccontare tale esperienza sofferta da lei vissuta. Milla Jovovich, in veste di personaggio noto, è attivamente impegnata sul piano sociale nel confutare delle proposte di legge sull'aborto approvate in alcuni Stati degli Usa che, a suo parere, lederebbero i diritti umani inviolabili.