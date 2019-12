Milla Jovovich: "Ho preso 22 chili con la gravidanza"

È una bellissima Milla Jovovich, quella che da Instagram saluta i suoi fa, mostrando la sua più che evidente terza gravidanza, giunta a circa nove settimane dal termine. La modella e attrice ha affermato di aver accumulato più di 22 chilogrammi per questo figlio. Nulla di grave: un quantitativo a cui l'artista è abituata a sostenere da tempo e che ha segnato tutte le sue gravidanze, una serie di chili che riesce comunque a perdere con calma e cura. Milla appare visibilmente più morbida, ma sempre splendida, confermando così il percorso positivo della gravidanza e la buona salute di tutti e due: un'attenzione importante che non ha voluto trascurare. Non ha caso non ha affaticato il percorso con sport o attività che avrebbero potuto incidere sulla salute del feto, favorendo un aborto prematuto. La modella si è concessa del relax e tante cure, affrontando i nove mesi in salute e con molta positività.

A 43 anni, Milla è in attesa del terzo figlio: un annuncio importante giunto ad agosto e che le ha ridato il sereno, dopo il drammatico e precedente aborto che aveva stravolto la sua vita, dal punto di vista fisico ed emotivo. La mancata gravidanza l'aveva gettata in un profondo vortice di depressione, condizione superata grazie al conforto del marito, delle figlie e del giardinaggio. Ora, a nove settimane dal parto, la modella si gode il percorso positivo scherzando sull'aumento della taglia di seno, una condizione a cui non è solitamente abituata, vista la consueta silhouette asciutta.