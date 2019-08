Milla Jovovich parla della sua gravidanza

Milla Jovovich sarà nuovamente mamma, per la terza volta: la modella e attrice originaria di Kiev, in Ucraina, ha scelto Instagram per rivelare l'incredibile notizia. Un evento molto importante per Jovovich e per il marito, il regista Paul WS Anderson, già genitori di due bambine: Ever e Dashiel. Nella foto apparsa sul social network la modella mostra felice l'accenno di pancia e parla di questa nuova gravidanza giunta alla tredicesima settimana, un percorso tenuto nascosto ma vissuto nell'intimità della sua famiglia. Milla ha voluto mantenere il massimo riserbo aspettando la tempistica corretta e gli esiti medici prima di rasserenarsi, un confine da superare che confermasse la piena salute del feto e della stessa donna. In passato è infatti stata vittima di un aborto spontaneo, un evento accaduto alcuni anni fa mentre era all'estero per girare un film. Giunta al quarto mese e mezzo Milla, era stata condotta d'urgenza in ospedale per interrompere il travaglio pre termine, un'operazione che ha vissuto da sveglia, sola e indifesa.

L'evento traumatizzante ha segnato profondamente la sua vita: la stessa attrice ne ha voluto parlare per sottolineare l'importanza del diritto all'aborto legale e contrastare una serie di leggi che ne vietano l'utilizzo, come la recente normativa applicata dallo stato della Georgia. Ma la perdita del feto l'aveva gettata in una spirale buia fatta di depressione, incubi e sofferenza, un momento molto difficile che Milla ha affrontato isolandosi all'interno delle mura domestiche, dedicandosi a uno stile alimentare migliore e al giardinaggio. Un vortice da cui è uscita con le proprie forze senza ricorrere ai medicinali e grazie anche all'amore delle sue figlie e della famiglia.

Per questo è scattata la riservatezza sulla terza gravidanza, giunta all'improvviso e dopo i 43 anni di età, un evento che ha voluto affrontare un passo alla volta senza volersi subito affezionare al nuovo arrivo. Scelte mentali per proteggere se stessa e gli affetti più cari, in attesa degli esiti definitivi, dei risultati clinici che hanno confermato la piena salute di tutte e due. Ed ora, dopo tredici settimane, la Jovovich pubblica un selfie bellissimo dove rivela l'arrivo di una terza figlia ed augura a entrambe la fortuna migliore.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?