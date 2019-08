Millie Bobby Brown, star di Stranger Things: "Mentii ai casting"

Millie Bobby Brown a soli quindici anni è l'astro nascente di Hollwyood. La popolarità arriva quattro anni fa con la serie tv cult di Netflix “Stranger Things”, in cui interpreta la dolce e tormentata Jane Ives, ossia "Undici". Da quel momento molte cose sono cambiate nella vita della giovanissima attrice. Quasi 28 milioni di follower su Instagram, molti di più di Madonna e del presidente Usa Donald Trump, entrambi fermi a 14 milioni di seguaci. L'attrice è impegnata sul set del film “Enola Holmes”, dove presta il volto alla sorella minore del celebre detective Sherlock Holmes. Mentre il prossimo anno farà parte della terza parte della saga “Godzilla”. Inoltre il piccolo fenomeno cinematografico ha fondato anche una società di produzione, perché il suo obiettivo non è fermarsi al mondo del cinema ma spaziare anche nella musica e in altre forme d'arte.



Però è a “Stranger Things” che Millie Bobby Brown deve tutto. “Quella serie è stata davvero un colpo di fortuna, arrivato dopo due anni di lavoro senza sosta: spot pubblicitari, audizioni su audizioni… - ha raccontato in una intervista al settimanale Vanity Fair - Vivevamo a una trentina di minuti da Los Angeles: andare avanti e indietro con l’auto era costoso, per cui mio padre mi aiutava a provare la scena per il provino e, se non ricordavo tutte le battute, non mi ci accompagnava neppure, per evitare di buttare via i soldi. In realtà, ero sempre preparata (ride, ndr), ma mi scartavano perché ero inglese. Per questo, a un certo punto, ho deciso che avrei fatto finta di essere americana: appena ottenuto il ruolo, ricominciavo a parlare con il mio accento britannico. Mi guardavano sbalorditi e io: 'Troppo tardi, il contratto è firmato!'.



L’attrice è stata ”pizzicata” recentemente dai paparazzi e qualche fan, al concerto di Ariana Grande mentre ballava con sguardo complice assieme ad Harry Styles, ex componente dei One Direction. I due hanno dieci anni di differenza (15 e 25 anni) e c'è chi scommette sull'amore nascente. In realtà sembra che tra Millie e Harry ci sia solo una grande stima, simpatia e la voglia di mettersi al lavoro ad un progetto comune.



