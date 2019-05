Oradei chiede scusa a Veera. Il web contro la Carlucci: "Una gogna pubblica"

Veera Kinnunen e Stefano Oradei sono fidanzati da oltre un decennio, ma fuori gli studi di "Ballando con le Stelle" hanno litigato furiosamente, come dimostrano le immagini in esclusiva pubblicate dal settimanale "Oggi", con lui che la trattiene per un braccio mentre lei cerca di divincolarsi.

La lite, come si legge nell'articolo a corredo delle foto, sarebbe da attribuirsi ad una sfuriata di gelosia per l'affinità palese tra Veere Kinnunen con il calciatore Dani Osvaldo sulla pista da ballo.

Milly Carlucci ha affrontato questo tema chiamando sulla pista sia Veera che Stefano, pretendendo le scuse di quest’ultimo che, però, già si era scusato ore prima, ma è stato costretto dalla conduttrice a rifarlo nuovamente davanti alle telecamere. "Una gogna pubblica inutile", secondo i follower del programma che hanno accusato la Carlucci di aver fatto passare " Oradei come un uomo che picchia le donne, quando Veera stessa lo difende. Perché accanirsi tanto? ".

Ma il bel Stefano ha dovuto fare buon viso a cattivo gioco e così ha dovuto dichiarare in diretta: “ Colgo l’occasione pubblicamente per chiedere scusa a Veera. Gliele ho fatto in privato da tempo. Chiedo scusa per il mio momento di stanchezza, fragilità, e, quindi, colgo l’occasione perché siamo in famiglia e so che lei è una meravigliosa professionista, come avete detto tutti, non c’è dubbio. Lei fa il suo lavoro nel migliore dei modi, io ho avuto una leggerezza ”.

Milly Carlucci è stata molto criticata per questa sua interferenza perché dalle immagini del magazine "Oggi" non sembra che Oradei stesse facendo chissà cosa a Veera, se non trattenerla per poterle parlare.



