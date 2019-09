Minacce sul web a Fabio Fazio: "Spero ti ammazzino"

Fabio Fazio è finito, suo malgrado, nella rete dei leoni da tastiera. Il conduttore di "Che tempo che fa" ha pubblicato su Twitter un post per annunciare il suo ritorno in televisione ma un utente anonimo si è scagliato contro di lui. " Verme schifoso bastardo figlio di puttana spero che ti ammazzino ", si legge in un tweet. Offese e minacce gratuite e fuori contesto che hanno indignato la comunità social e stuzzicato la risposta Fabio Fazio.



Il conduttore non ha perso il suo popolare self control, risponde al troll con un tweet: " Lasciando perdere l'ortografia, sai dirmi anche perché? Lavoro, faccio guadagnare la mia azienda e pago orgogliosamente le tasse. Tu cosa fai? ". I fan si sono invece scagliati contro l'utente, che sin da subito è apparso evidente essere un account fake (con tanto di logo sbagliato della Lega Nord). I leghisti si sono dissociati dalle affermazioni dell'utente anonimo, mentre altri lo hanno segnalato alle autorità per bloccare il suo account. Il profilo, secondo quando riportato dal alcuni utenti, avrebbe scritto la stessa frase anche ad altri personaggi, come il premier Giusepper Conte. La minaccia social arriva a pochi giorni dall'aggressione subita da Fabio Fazio per strada. Il conduttore, nelle scorse ore, aveva infatti raccontato di esser stato aggredito da un signore "incattivito".

Lavoro, faccio guadagnare la mia azienda e pago orgogliosamente le tasse. Tu cosa fai? https://t.co/LFXK4rktRt — Fabio Fazio (@fabfazio) September 28, 2019