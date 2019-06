Minimal tattoo, la nuova tendenza tra i Vip

Piccoli, discreti e dal tratto sottile: sono i tiny tattoo, ovvero tatuaggi dal formato ridotto che da tempo stanno spopolando tra Vip e persone comuni. La loro particolarità è quella di decorare la pelle con eleganza e massima discrezione, trovando spazio nelle parti più nascoste del corpo. Il più gettonato è JonBoy, che può annoverare tra i suoi clienti moltissimi personaggi famosi: la più assidua sembra essere Hailey Baldwin, ora signora Bieber. La modella di fama mondiale ama il tratto sottile dell'artista dell'inchiostro e, per questo motivo, ha deciso di farsi imprimere alcuni elementi indelebili, come il diamante nascosto dietro l'orecchio o le ali sulla caviglia.

Ma la giovane non è l'unica del mondo dello spettacolo a ricorrere alle prestazioni del tatuatore: lo stesso marito è un assiduo frequentatore, come la neo mamma Kylie Jenner, che ha organizzato un party a tema per il compagno Travis Scott. La lista delle personalità amanti di questo genere di decoro è molto lunga e può contare anche sulla presenza di Beyoncé, con i suoi tre puntini sull'anulare, e Bella Hadid. Cara Delevingne ha preferito decorare l'interno dell'orecchio e una delle dita, Kendall Jenner la parte interna del labbro inferiore, mentre la bellissima modella Adwoa Aboah si è concentrata sul dorso delle mani.

Un vero e proprio trend che sta prendendo piede anche tra le personi comuni, pronte a sostituire i decori colorati e importanti di un tempo con disegni più delicati e riservati: una moda che sicuramente durerà a lungo. La scelta di realizzare un disegno dal tratto più sottile potrebbe soddisfare il bisogno di tatuaggi anche da parte di chi, per lavoro, deve risultare sempre impeccabile.

