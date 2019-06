Ashley Graham: "Il mio corpo è sempre stato trattato come un oggetto, ma ora basta"

Ha 31 anni ed è una delle modelle curvy che ha ridefinito i canoni di bellezza fra le passerelle di tutto il mondo. Ashley Graham nonostante il successo e gli apprezzamenti che ha ricevuto, non è stata mai apprezzata fino in fondo a causa delle sue morbide forme del corpo che, di norma, non rispettano quelle imposte dall’industria della moda. E in una recente intervista che ha rilasciato ad Allure, riportata poi in minima parte da Grazia, la Graham denuncia in maniera pungente l’oggettivazione del corpo di una donna, e promuove l’accettazione e l’inclusione anche fra le passerelle più ambite.

"l mio corpo è sempre stato trattato come una cosa, come un oggetto e non per quello che dovrebbe essere. Nel mondo della moda come donna non conti a nulla, è solo il tuo aspetto fisico a parlare, ma in realtà non è così – afferma Ashley Graham-. Per anni tutto è ruotato attorno a ciò che la gente ha pensato del mio corpo, ora dico basta. Sono io che devo dire agli altri cosa pensare del mio aspetto".

La modella vuole sfruttare i social e i movimenti a favore dei diritti delle donne per rivalutare i canoni di bellezze e promuovere una visione diversa. "La più grande battaglia che bisogna vincere è l’accettazione della diversità e l’inclusione. Bisogna far capire che la sola bellezza non basta – continua – Per fortuna qualcosa sta cambiando. Ora le modelle sono prese in considerazione, vogliano sentire la nostra voce, vogliono sapere se hai un cervello".

E se le donne vengono pagate molto di più rispetto ai modelli di sesso maschile, anche su questo argomento Ashley Graham ha la risposta giusta: "È giusto così, almeno per una volta. Le passerelle sono delle donne".