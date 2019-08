"Il mio costume di Baywatch? Lo uso come lingerie". Le dichiarazioni bollenti di Pamela Anderson

La sua giunonica bellezza è rimasta immutata nel tempo e, ancora oggi, nonostante è assente dalle scene, Pamela Anderson conserva tutto il suo fascino sensuale. Indimenticata per essere stata la CJ Parker nella celebre serie tv di Baywatch, le vicende private della Anderson popolano le prime pagine dei settimanali di gossip.

E come ha rivelato in una recente intervista su Page Six, ha ammesso di conservare un ottimo ricordo del periodo in cui era la sexy bagnina più desiderata della tv. "Ho ancora nell’armadio quel adorabile costume intero che ho indossato per molti anni – afferma -. Ora però ne faccio un uso diverso: è la mia personale lingerie per riavvivare i miei incontri galanti. Adoro entrare nella doccia con il costume e poi saltare addosso al mio uomo in ogni stanza della casa". E quanto sembra l’attrice è l’unica che utilizza in questo modo il costume di scena. "So che Carmen Elektra lo ha nascosto nell’armadio, come un cimelio. Io preferisco sfruttarlo in un altro modo".

E sono soprattutto i fan che ambiscono a vedere Pamela Anderson con indosso quel mitico abito di scena. "Mi portano costumi rossi per autografarli. Ma sono sempre grandi e fuori misura – ironizza-. Il mio era striminzito, si tirava e si adattava su tutto il corpo". Durante l’intervista inoltre si è aperta una parentesi sulla situazione amorosa di Pamela Anderson, di recente tradita da Adil Rami. "Sono stata truffata e portata a credere di vivere il mio più grande amore – confessa -. Sono devasta ancora oggi dopo aver scoperto che Adid viveva una doppia vita".