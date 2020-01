"Mio padre diceva che non avrei fatto un soldo". La vita segreta di Jennifer Aniston

Ora è un’attrice di successo, capace di interpretare sia ruoli comici che drammatici. Jennifer Aniston ha faticato per diventare l’icona che è oggi, ha fatto tanta gavetta, ma alla fine gli sforzi sono stati ripagati. Celebre volto di "Friends" ed ex moglie di Brad Pitt, la Aniston ha trovato un nuovo modo per esprimere la sua vena artistica. È tornata infatti in tv nella prima serie di Apple, in cui interpreta una giornalista in "The Morning Show", alle prese con storia al tempo del Metoo. Un ruolo che ha fatto tornare in auge la sua immagine, tanto che nell’ultimo numero dell’anno del magazine The People, Jennifer Aniston è stata eletta una fra le persone più influenti del 2019.

Ma nell’intervista che ha rilasciato al tabloid, la Aniston si è lasciata a qualche dichiarazione sul suo passato che hanno sconvolto il popolo del web. L’attrice infatti affronta una difficile pagina della sua vita, quella del rapporto con il padre che, almeno all’inizio, non ha creduto la che figlia potesse trovare il successo e la fama. "Ho tante ferite nella mia anima. Parlo di traumi che hanno segnato la mia infanzia e che sono legati ai miei genitori – esordisce Jennifer Aniston -. Tutti mi consideravano una mediocre e ho sofferto molto per questo."£.

A quanto pare, nonostante ha fatto pace quel lato della sua vita, non ha mai dimenticato le dure parole del padre, scomparso nel 2016. "Fin da piccola a casa ho respirato l’aria del cinema. Per questo motivo ho sempre sognato di diventare un’attrice – rivela-. Ho trovato però un muro davanti a me, alzato dai miei genitori. Loro non mi incoraggiavano, anche mi ripetevano sempre che io non avrei mai guadagnato un centesimo se avessi fatto l’attrice".

Per Jennifer tutto questo è stato un vero e proprio incubo che, solo con il tempo è riuscita a superare. "Ho speso migliaia di dollari in analisi per cercare di accettarmi. Con il tempo sono maturata, sono crescita sia come donna che come attrice, e solo di recente mi sento realizzata e ho conquistato la mia autostima – continua – Certi graffi nell’anima ti restano dentro. Come attrice sono a mio agio, non sempre lo sono nella mia vita privata".

Oltre a questo, Jennifer Aniston ha dovuto affrontare nel corso del 2019 diversi sentimenti contrastanti per il suo ex. Tornerà mai con Brad Pitt? È presto per dirlo.