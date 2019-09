Pago in lacrime per Serena Enardu, la Marcuzzi lo consola con un abbraccio

La prima puntata di Temptation Island Vip 2019 ha puntato l’attenzione sulla coppia composta da Pago e Serena Enardu che, dopo i primi giorni all’interno del resort, sembra essere destinata a vivere un periodo di profonda crisi.

Il primo falò del compagno della ex tronista di Uomini e Donne, infatti, non è stato felice. I video destinati a lui sono stati tanti e, in ognuno di questi, Serena è apparsa sempre più vicina e complice con il single Alessandro. Ancor prima di partecipare al primo falò, Pago è stato più volte chiamato nel “pinnetu” per venire a conoscenza di alcune dichiarazioni della fidanzata sul suo conto: la Enardu, che ha scelto di partecipare a Temptation Island Vip perché la sua vita sentimentale sta attraversando una fase di stallo, ha ammesso di non essere pienamente soddisfatta della relazione con il cantante e, nonostante lui sia una persona pulita e difficile da trovare, forse non se la sente più di andare avanti accontentandosi.