"A Miss Italia mi hanno interrotta": le frecciatine (velenose) di Giulia

L'80° edizione della kermesse di bellezza più ambita del Bel Paese, Miss Italia, ha visto trionfare la 20enne Carolina Stramare, già Miss Lombardia. A far discutere sulla puntata che ha decretato la vittoria della Miss nata a Genova, di Vigevano e diplomata al Liceo Linguistico sono state, in particolare, le simpatiche gaffe e i piccoli battibecchi registratisi in studio, che hanno contribuito a segnare il successo ottenuto dalla serata-evento.

Come i botta e risposta avuti tra il conduttore Alessandro Greco, che in puntata non è riuscito a ricordare tutti i nomi delle concorrenti-Miss, e l'ex gieffina Giulia Salemi, la quale ha voluto destinare un messaggio di ringraziamenti ai suoi fedeli sostenitori su Instagram e, al contempo, commentare i piccoli "scontri" avuti con Greco in diretta.

"Un Miss Italia da sogno. È stata davvero un'emozione pazzesca -ha esordito Giulia Salemi nella descrizione del suo ultimo post condiviso su Instagram- tornare da Miss a Giurata, aver scelto insieme a delle grandi professioniste della televisione italiana una Miss da ripescare e averle dato un'altra chance, che le ha permesso di Vincere #MissItalia e realizzare il suo sogno, mi rende estremamente felice. Sono molto grata a Patrizia Mirigliani, Miss italia e Rai 1, lo staff, gli autori per questa bellissima opportunità. Nonostante io non abbia vinto, mi sono ritrovata su quel palco dopo 5 anni e ancora non mi sembra vero".

L'ex protagonista del Grande Fratello Vip prosegue, poi, alludendo ai botta e risposta avuti a Miss Italia 2019 con Alessandro Greco: "Ho cercato di trasmettere la forza, positività, grinta e determinazione alle ragazze... anche se spesso i miei messaggi sono stati interrotti venivano dal mio cuore ed erano dedicati a tutte le ragazze che sono state eliminate, perché so bene come ci si sente in quel momento dove senti di avere “perso”, ma comunque, spero di essere arrivata (oltre al 'power' c’è molto, ma molto, di più). Sono comunque molto felice, perché mi state scrivendo cose bellissime e avete capito e centrato il punto di ciò che volevo esprimere e mi state dando sostegno e forza come sempre... È solo l’inizio. Grazie a tutti e un in bocca al lupo a tutte le Miss di ieri sera, never give up ('Non mollate mai', ndr)! @missitalia".

Giulia Salemi da Miss a giurata

Giulia Salemi, terza classificata a Miss Italia 2014, ha eletto Miss Social 2019 e, incalzata sulle concorrenti-Miss, è risultata a quanto pare prolissa e il suo continuo uso di anglicismi sembra non aver entusiasmato il conduttore della kermesse di bellezza. "Sono focus su queste ragazze che sono veramente power", ha dichiarato l'ex fidanzata di Francesco Monte nel corso della diretta. Parole a cui Greco ha ribattuto alzando un po' il sopracciglio: "Ma questa è Miss Italia e non Miss Inghilterra! Focus? ...Power?".