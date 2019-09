Massacrato di insulti il fidanzato di Miss Italia

Non c’è modo di scappare ai leoni da tastiera che, spesso guidati dall’invidia e dall’insoddisfazione, individuano ogni giorno un nuovo bersaglio. Ne è stato vittima anche il fidanzato di Miss Italia 2019, Carolina Stramare, che è stato letteralmente preso di mira dagli hater invidiosi della sua storia d’amore con la ragazza più bella d’Italia.

Si tratta di Alessio Falsone, ha 27 anni, è di Milano e gioca a calcio come attaccante. Dai tratti mediterranei e con un fisico statuario, è indubbiamente un bel ragazzo. Tuttavia, in tantissimi, dopo aver visitato il profilo Instagram della Miss, hanno giudicato il giovane troppo brutto per stare con lei. I commenti sono scattati sotto un post in cui i due fidanzati si scattano un selfie insieme e la ragazza dedica ad Alessio un verso di Domenico Modugno: “Tu si ‘na cosa grande...” .

“Ma perché ragazze così belle si accontentano di così poco?” , si è chiesto qualcuno, mentre altri le hanno addirittura consigliato di mollarlo. Infatti, la maggior parte dei follower Instagram di Carolina è convinto che la fama la porterà a lasciare il fidanzato e a trovarsi un compagno ben più ricco e famoso. E ancora: “Per me è più bella lei” , “Bocciato lui, promossa lei a 10 voti punto” , “Potresti avere tutti ai tuoi piedi: perché proprio lui?” , “Sei bellissima, mi dispiace dirlo ma Alessio non è alla tua altezza” .

Al fianco di tanti insulti, però, ci sono altrettanti commenti di utenti che difendono Alessio Falsone, sottolineando come i due formano una bellissima coppia. Tra i commenti si legge: “Lui non assolutamente è brutto, la vostra è solo invidia! Viva l’amore!” , “Magari ci fossero dei brutti così in giro!” , “Se per voi lui è brutto io cosa dovrei fare?” , “Sono entrambi stupendi, ma perché la gente deve sempre criticare?” e “Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace” .

Sta di fatto che, durante la partecipazione a Storie Italiane, Alessio Falsone ha voluto replicare per le rime. “Davanti a questi insulti sorrido. È inutile dare importanza agli invidiosi o alle cattiverie delle persone che non conosco e che per me non hanno nessun valore. Poi se dovessi rispondere metterei in difficoltà lei, invece è il suo momento. Non ho paura che ora che è diventata Miss Italia possa lasciarmi. Io conosco bene Carolina e la sua parte più profonda, le sue debolezze, i suoi pregi. So chi sono, so quanto valgo, ho le spalle larghe e non sono così insicuro. Stare insieme a lei non era già facile prima comunque, lei probabilmente è la ragazza più bella di Milano, di Pavia, di Vigevano, i luoghi che frequentiamo noi. Non puoi prendertela se qualcuno la guarda, perché per strada si girano anche i sassi. Deve essere lei a non mettermi in difficoltà” , ha raccontato Alessio nel salotto televisivo di Rai 1.

