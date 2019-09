Miss Italia 2019 si commuove a Vieni da me: "Oggi rimpiango anche i litigi con mia madre"

Questa settimana è ufficialmente cominciata la nuova stagione di Vieni da me, il talk-show condotto da Caterina Balivo. Nella nuova puntata del format di Rai 1, è apparsa nelle vesti di ospite la neo-eletta più bella d'Italia, Carolina Stramare. Già Miss Lombardia, la modella nata a Genova ma di Vigevano ha conquistato la vittoria dell'ottantesima edizione del concorso di bellezza di Miss Italia, grazie al solo televoto del pubblico e senza alcuna interferenza del voto delle giurie tecniche.

Incalzata dalla conduttrice Balivo sul rapporto con i suoi cari, la Stramare ha voluto così ricordare sua madre: "Mia mamma non c’è più dall’estate scorsa, dal 1° luglio 2018. Tante volte il suo essere apprensiva era motivo di litigio. Vivevamo insieme, i miei si sono separati e litigavamo tantissimo, sulla quotidianità. Poi ti rendi conto che quando una persona ti manca, ti manca tutto di lei". Per la prima volta, la modella è riuscita a parlare del dolore provato per la perdita della mamma: "Nessuno sapeva niente, perché non volevo passare per vittima. Ma, umanamente, credo sia impossibile fingere un dolore del genere. Io amo i miei nonni e amavo mia mamma che non c’è più... Mia mamma era bella, aveva mille pregi che una ragazza di 17 anni a volte non apprezza. Il suo essere apprensiva era causa di litigi, ma oggi li rimpiango. Quando mamma è morta mi sono estraniata, mio papà, poverino, è stato un po’ il mio capro espiatorio. Ero arrabbiata. Non con i miei nonni: io ho sofferto, ma loro hanno sofferto più di me".

Carolina Stramare a Vieni da me

Nel corso della sua esperienza vissuta a Miss Italia 2019, un evento condotto da Alessandro Greco, Carolina ha deciso di non parlare del suo lutto, per tutelarsi da eventuali attacchi mediatici: "Avevo paura di toccare questo argomento. Non volevo che passasse come vittimismo. Ho scelto di tutelare me stessa e ho deciso che non dovevo essere io a fare uscire questa cosa. Penso però che si sia capito quando ho elogiato i miei nonni (la modella allude all'emozionate racconto registratosi durante la kermesse di Miss Italia 2019)". Nello studio di Vieni da me, a sopresa sono apparsi anche i nonni della Stramare, alla visione dei quali la modella non è più riuscita a trattenere le lacrime.

