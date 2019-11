Miss Italia sta con l'ex tronista Mattia Marciano. Gli amici: "Si vedono appena possono"

Dopo essersi aggiudicata il titolo di "più bella de Belpaese", partecipando a Miss Italia, Carolina Stramare fa ancora parlare di sé. La modella lombarda è al centro dell'attenzione mediatica per via del gossip che la vede protagonista di una love-story con l'ex tronista campano, Mattia Marciano. E la loro storia già fa sognare i fan di tutt'Italia. Negli ultimi giorni sono giunti dal web molti messaggi di complimenti ai giovani, Carolina e Mattia (rispettivamente classe 1999 e 1991, ndr), riportati sui social a margine di alcune foto trapelate in rete che immortalano i due in atteggiamenti molto complici. Le immagini in questione sono state pubblicate da Chi. L'ex volto del dating-show di Maria De Filippi e la più bella d'Italia farebbero coppia fissa da circa un mese, o almeno questo è stando a quanto ha fatto sapere la nota rivista diretta da Alfonso Signorini. Ma c'è già dell'altro. Sono, infatti, emerse delle nuove indiscrezioni sul conto dei due presunti fidanzati, spifferate da Di più magazine, che nel nuovo numero riporta quanto rivelato da alcuni amici della coppia vip.

Dopo la pubblicazione dell'inequivocabile servizio fotografico realizzato da Chi, i due non hanno ad oggi confermato né smentito il gossip che li vede felicemente innamorati. Ma, ad avvalorare quanto documentato dalla nota fonte, ci hanno pensato alcune persone molto vicine alla modella dagli occhi verde mare e all'aitante influencer. Secondo le prime informazioni trapelate da Di più, la nuova love story sarebbe già importante e Marciano vedrebbe nella Stramare i canoni del suo prototipo di donna ideale, con cui sogna di poter mettere su famiglia.

Miss Italia vicina all'ex tronista nonostante il lavoro

Nonostante i troppi impegni previsti nell'agenda della modella nata a Genova e residente a Vigevano, Carolina Stramare, quest'ultima ora riuscirebbe a conciliare il lavoro con il nuovo amore. “Mattia e Carolina cercano di vedersi appena possono -fa sapere Di più, riprendendo quanto rilasciato dagli amici della coppia vip del momento- ma non è sempre facile: perché lei è presissima dai suoi impegni da Miss Italia in carica, su e giù per l’Italia, tra treni, aerei, eventi, ospitate in televisione e servizi fotografici. Mattia, invece, pur essendo ancora molto popolare grazie a Uomini e Donne, porta avanti con grande impegno, a Napoli, il suo lavoro di dentista, lo stesso che aveva prima di diventare famoso in tv”. L'ultima storia avuta da Carolina con Alessio sarebbe finita -a detta della stessa modella- per via dei troppi impegni lavorativi di lei e della lontananza. Eppure, stando alle nuove indiscrezioni fornite sul conto di Miss Italia 2019, quest'ultima non avrebbe alcun problema a mandare avanti la frequentazione con l'ex tronista di Uomini e donne: “Hanno otto anni di differenza, lei ne ha venti e lui ventotto, ma già fanno progetti importanti, malgrado la distanza che li separa per il momento“.

