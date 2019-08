Miss universo, l'Italia sarà rappresentata da una campana

Segni distintivi: bella come il sole e alta 183 cm. Sofia Marilù Trimarco rappresenterà la bellezza made in Italy alla kermesse di risonanza mondiale di Miss Universo. La salernitana volerà alle Filippine per partecipare al celebre concorso di bellezza, dopo aver vinto una selezione tenutasi a Cinecittà a cui hanno partecipato quaranta ragazze.

La giovane studentessa di Buccino apparirà quindi alla gara, con l'intento di coronare il suo più grande sogno, quello di vincere il titolo di donna più bella al mondo al concorso che si terrà a dicembre.

I sogni dell'aspirante Miss Universo

"Vorrei portare il nome della mia Buccino in tutto il mondo - ha dichiarato la Miss, secondo quanto riportato da Il Mattino - . Promuovere la sua grandezza storica e culturale attraverso il mondo della bellezza é un mio obiettivo". Sofia è una studentessa di giurisprudenza alla Luiss di Roma e ha completato tutti gli esami del secondo anno, con largo anticipo, proprio al fine di poter partecipare alle selezioni previste per Miss Universo. Bella e brava la Trimarco aspira a diventare un magistrato.