Modella di Victoria’s Secret bersaglio dei social: “Non puoi essere ingegnere informatico”

La super modella di Victoria’s Secret, Lyndsey Scott è finita nel mirino degli haters sui social media. La ragione degli attacchi? Una doppia laurea in ingegneria informatica. Secondo gli utenti dei social, una ragazza che ha calcato le passerelle di Victoria’s Secret, Gucci, Prada, Louis Vuitton, e che nel 2009 è stata la prima donna afroamericana ad ottenere un contratto con Calvin Klein alla New York Fashion Week, non può essere anche intelligente.

Ad attirare l’attenzione di Lyndsey Scott un post di Instagram condiviso dall’account “coding.engineer” con un’immagine della top model accompagnata dalla scritta ironica “coding is for anyone” (“tutti possono programmare”). Al post ha fatto seguito una lunga serie di commenti negativi da parte degli utenti per i quali semplicemente l’equazione bellezza-intelligenza non era applicabile al caso della Scott. Ma la risposta della modella non si è fatta attendere.

“Grazie per il riconoscimento”, ha scritto con sarcasmo Lyndsey Scott. “Di solito ignoro i commenti negativi, ma stavolta ho deciso di rispondere. Non per vantarmi, ma nella speranza di convincere i commentatori critici voglio semplicemente dimostrare che ci possono essere programmatori di ogni forma, misura, genere, razza”. E ha aggiunto: “La prossima volta ci penseranno due volte prima di mettere in dubbio le capacità di donne e ragazze che lavorano con la tecnologia”.

La risposta della Scott ha alzato a gran voce il coro delle donne che lavorano nell’ingegneria e nella programmazione. Tutte hanno denunciato le discriminazioni e le disuguaglianze di genere che governano il mondo del lavoro tech. Lyndsey Scott è specializzata in programmazione e sviluppo di software e applicazioni. Nel 2011 ha creato la sua prima app per iOS, “Educate!”, sviluppata con l’obiettivo di trovare sponsor per i giovani studenti dell’Uganda. La seconda app sviluppata dalla super modella è stata “iPort”, un software in grado di aiutare le modelle ad organizzare il proprio portfolio online.