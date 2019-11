La moglie di Roman Polanski: "Le accuse di stupro? Svaniranno in dieci giorni"

Le ultime accuse di stupro nei confronti del regista Roman Polanski arrivano dall'ex modella e attrice francese Valentine Monnier, ma in difesa del cineasta è intervenuta la moglie Emmanuelle Seigner.

Legata a Polanski da trent’anni, è anche la protagonista femminile del suo ultimo film, “J’accuse”, che in Italia prenderà il nome di “'L'ufficiale e la spia”, incentrato sul caso Dreyfuss, l'ufficiale di artiglieria ebreo alsaziano assegnato allo stato maggiore dell'esercito francese ed erroneamente accusato nel settembre 1894 di spionaggio a favore dell'Impero tedesco.

Intervistata da AGI, la Seigner ha commentato le recenti accuse di stupro nei confronti del marito, certa che quanto accaduto cadrà nell’oblio a breve. “ Questo film resterà nella storia del cinema, tutto il resto svanirà in dieci giorni – ha commentato la moglie del regista Polanski - . Sono convinta che tutto passerà in fretta e per fortuna il pubblico sta dimostrando di essere più intelligente dei media, nei primi cinque giorni di uscita è stato visto da 400 mila persone ”. L’attrice e moglie del cineasta, dunque, ha deciso di concentrarsi sul film che arriverà in Italia il prossimo 21 novembre, lasciando in secondo piano i fatti di cronaca nei quali Roman Polanski è stato recentemente coinvolto.