Il Moige chiede la chiusura del Grande Fratello: "Raggiunto l'apice del cattivo gusto"

I telespettatori premiano, ancora una volta, il Grande Fratello di Barbara D'Urso. I dati auditel parlano di un vero e proprio record di ascolti dopo l'ultima puntata, in onda lunedì 27 maggio. Per il Moige, invece, la trasmissione deve essere chiusa al più presto, esempio di cattivo gusto televisivo. Il Movimento Italiano dei Genitori, in una nota ufficiale, ha chiesto la chiusura immediata del reality dopo il duro scontro tra Francesca De Andrè il fidanzato Giorgio Tambellini.

Nel comunicato ufficiale pubblicato sul sito internet del Movimento si legge, infatti, che nello scontro tra i due fidanzati andato in onda nell'ultima puntata del Grande Fratello ci sono chiare scene di violenza sulle donne: "Nel corso dell'ultima puntata incentrata sul rapporto della De Andrè e il suo fidanzato, si è assistito a scene aggressive nei confronti della concorrente ove si è arrivati persino ad un contatto fisico violento. Il ragazzo è apparso, sin da subito, visibilmente esaltato, alterato e in forte stato di agitazione come se fosse sotto effetto di stupefacenti. Non sono mancate parolacce, insulti volgari, urla e una decisa mercificazione della figura della donna".

Il Movimento contesta, inoltre, la linea intrapresa dal programma condotto da Barbara D'Urso che, prosegue il comunicato: "Viola ogni elementare principio di decenza non solo televisiva ma umana, creando situazioni di scontro con personaggi che offendono non solo la dignità di tutti gli spettatori, ma anche la memoria delle numerose donne vittime di violenza". Per questo il Moige ha chiesto in via ufficiale ad Agcom e al Comitato Media e Minori di intervenire tempestivamente e soprattutto con forza "per porre fine a questo tristissimo e gravissimo spettacolo", conclude la nota.

