Momento hot a "Live non è la d'Urso, tra spogliarelliste, pornostar e lo Spritz di Taylor Mega

Arriva il momento “hot” a “Live Non è la d’Urso” quello che parte a mezzanotte e finisce a notte fonda, dove per gli amanti delle emozioni forti e anche un po’ strampalate, ce n’è davvero per tutti i gusti. Questa sera c’è proprio il gran pienone, e gli argomenti trattati sono davvero molti. Si parte da una domanda: è giusto per una donna spogliarsi? A dare la risposta ci sono ben tre ospiti, la prima Milly D’Abbraccio, pornostar pentita che vuole lasciare il mondo dell'hard, la seconda Elisa Bartoletti che rivuole, chirurgicamente, la propria verginità per poi rimetterla in vendita e per finire Sally Blu, di mestiere stripteser.

C’è poi una poltrona vuota che viene occupata da uno “Spritz”, ed è il posto riservato per Taylor Mega, che dopo il collegamento ad alto tasso alcolico della scorsa settimana è tornata per raccontare davvero cosa è successo e se era veramente brilla come “Striscia la notizia” ha mostrato nel fuori onda. Si comincia però da Elisa Bartoletti, ansiosa di riavere la sua verginità, tanto da sottoporsi ad una visita per vedere se il suo sogno sia o meno realizzabile. Questo perché, si scopre poi nel servizio che non è possibile per tutti riaverla, bisogna vedere se sia idonea o meno e questo dipende dal’”uso” che si è fatto, cosa che crea non poche risate tra il pubblico e i presenti.

E tra tutti c’è anche la bellissima Raffaella Fico, che anche lei agli inizi della carriera aveva messo in vendita la sua di verginità, ora racconta che era stata solo una “ Trovata pubblicitaria sbagliata che le era stata consigliata ” e chiede alla ragazza il motivo di questa scelta che sia forse visibilità? “ No - dice sicura Elisa - io sono stata sempre usata dagli uomini ed ora voglio vedere quanto sono disposti a darmi per avermi ”, un ragionamento che non fa una piega se non fosse per il fatto che pochi tra i presenti, le credono, ma, si va avanti con il filmato della sua visita.

Il chirurgo a cui Elisa si affida è Giacomo Urtis, che dopo un’accurata “visita” le dà la bella notizia: E’ idonea ad una nuova verginità, unica controindicazione non fare sesso dopo l’intervento per almeno 40 giorni. Elisa è emozionantissima tanto che tornata in studio non riesce neanche a parlare per quanto le batte il cuore, cosa che, anche questa, viene poco creduta da tutti. Ma si passa altro, e si viene portati, con un filmato nel locale di streep dove lavora invece Sally Blu che mostra in quale modo ci si spoglia davanti ad un uomo, in questo caso quello che ha davanti a lei nel locale, è un ex prete che ha sciolto i voti e che è diventato un assiduo frequentatore del posto tanto da chiederle uno strip privato.

Ma, se pensate che fino a qui ne avete già sentite molte, cambierete idea con il capitolo di Milly D’Abbraccio, in studio con un mini abito color oro, calze nere e senza biancheria intima. E' a "Live" per annunciare di aver deciso di lasciare il mondo del porno. “ Tu sei veramente l’ultima diva esistente - le dice Ciacci abbattuto dalla notizia - oltre a te io vedo solo Malena” , ma niente, Milly è irremovibile perché quello che vuole fare e che già fa da qualche tempo è la cantante, arte in cui si esibisce anche “Live” ottenendo i consensi di tutti.

Giunge il momento che tutti aspettavano, quello dell’arrivo di Taylor Mega, che si presenta con un completo fucsia fiammante suscitando l’ammirazione dei presenti. Quando vede lo Spriz e le viene detto che è per lei, dice candidamente: “ Non posso abbassare la gradazione alcolica, prima ho preso due Vodka e non posso abbassarlo ”. Le viene chiesto ovviamente se fosse stata ubriaca durante il collegamento della settimana, ma lei dà la colpa alla Vodka egiziana che, a suo dire è completamente diversa da quella italiana: “ Io sono veneta, reggo due shottini, invece quella mi ha distrutto, il giorno dopo ho dovuto fare una fleb o”.

Viene mostrato il fuori onda di “Striscia la notizia” dove senza sapere di essere ripresa ammette di aver bevuto quattro vodka e di essere leggermente brilla”, ma è talmente bella e simpatica che anche questo le viene perdonato da tutti, soprattutto da Eleonora Giorgi sua grandissima fan che le fa i complimenti per tutta la serata. Entra poi l’esclusiva internazionale, una delle conduttrici di “Naked News”, un canale di informazione americano dove si danno le notizie mentre ci si spoglia. C’è grande attesa per la sua entrata che non delude certo le aspettative tanto da creare una sorta di trasporto sia da parte di Milly D’Abbraccio che di Taylor Mega che le sono sedute vicine.

Ma a vincere “la battaglia” tra le due è la D’abbraccio che attratta anche lei dalla conturbante giornalista si lascia andare ad un bacio ad alta gradazione erotica tanto da far intervenire la D’Urso per raffreddare gli animi, in questo caso i “bollenti spiriti”. A concludere le immagini del backstage del nuovo calendario di Taylor Mega dove la influencer appare come mamma l’ha fatto. “ Mi piace molto questo calendario - dice Taylor - perché il mio è stato un nudo artistico”.

“Dicono tutte così” le fa eco Ciacci, anche se il calendario viene davvero molto apprezzato da tutto anche da un gruppo di spogliarellisti in collegamento che apprezzano davvero la cosa. Ma oltre lo Spriz è finita anche la puntata, e a chiuderla è la campionessa europea di Twerking. Che mostra come fosse un tutoria le mosse da fare per imparare questo sensuale ballo che, se fatto nella maniera corretta: “Ginocchia divaricate, sedere in su e poi in giù” promette di fare miracoli.