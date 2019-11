Taylor Mega contro Camilla Lucchi: "È un'entità vuota"

“ E’ indifferente quello che dice, perché la Lucchi è un’entità vuota ”. Con queste parole al vetriolo, Taylor Mega in collegamento da Sharm el Sheikh a “Live Non è la d’Urso” attacca la ricca rampolla Camilla Lucchi anche lei ospite come “figlia di”. Le due si erano scontrate anche in passato e ritrovandosi insieme non se le mandano certo a dire. Inizia Barbara d’Urso a stuzzicarle: “ Lucchi tu sei stata invitata al party di Taylor? ”. La risposta di Taylor non si fa attendere: “ Ma per l’amor di Dio! Ma ti pare che invito una così? Sarebbe uno smacco tremendo alle persone che mi seguono !” La Lucchi non rimane certo in silenzio e replica: “ Beh, vado a feste un pochettino più esclusive Barbara ”.

Ma la cosa non si ferma certo qui, e le due si accapigliano virtualmente: “ Io non sono nata in una famiglia ricca, tutto quello che ho costruito l’ho fatto con le mie mani. La festa l’ho fatta per i miei follower che si sono divertiti. Ed è stato bello vedere che si divertono. Tu non puoi capire perché sei ricca di famiglia quindi non puoi capire per cosa le persone gioiscono! ”.

La Lucchi ovviamente non ci sta e replica dicendo che lei non è dipendente dalla sua famiglia e lancia poi una bomba che tiene poi banco per tutta la serata: “ Ma cosa stai dicendo? A parte che stasera biascichi, hai bevuto? Ma cosa sta dicendo? Io non riesco a rispondere perché non la capisco ”.

In effetti, vuoi il ritorno del collegamento, vuoi Taylor molto arrabbiata, la influencer non ha la solita parlantina sciolta tanto che anche la d’Urso, non riuscendo a capire molto quello di cui parla le dice: "T aylor ti sei fatta uno spritz prima della diretta?"

" Non ho bevuto, giuro ", risponde Taylor, spiegando che poteva apparire strana solo perché sentiva gli interventi degli ospiti e le parole di Barbara d'Urso "in differita". " In Egitto sai che le donne purtroppo vanno in giro con il velo totale e gli uomini vanno in giro vestiti, quindi io sono un po' in astinenza ", dice ridendo.