Monica Bellucci, costume sexy da capogiro per la cover di Figaro

“Non ho mai detto di essere single!”: così Monica Bellucci spiazza chi pensava la sua estate sarebbe stata in solitaria. L’attrice, simbolo della bellezza italiana nel mondo, ha stregato con la sua sensualità magnetica i lettori del magazine Madame Figaro, per il quale si è concessa in copertina (le foto che la immortalano in un costume nero intero dalla scollatura generosa hanno subito mandato in tilt i social) e in una lunga intervista.

Il divorzio da Vincent Cassel e la fine della love story con il gallerista Nicolas Lefebvre sono già stati messi alle spalle. La filosofia di Monica, del resto, resta sempre la stessa. “ Quando lasci qualcuno – rivela nell’intervista – , non significa che non lo ami più. Significa soltanto che non è più possibile andare avanti ”.

Nella chiacchierata con la giornalista Ondine Millot, la Bellucci ripercorre la sua ormai lunga carriera, dagli esordi fino ai progetti futuri: prossimamente la vedremo nell’horror australiano Nekrotronic di Kiah Roache-Turner, nel thriller di spionaggio israeliano Spider in the Web di Eran Riklis e nel nuovo film di Claude Lelouch, Les plus belles années d’une vie, nel quale interpreta la figlia di Jean-Louis Trintignant.

Monica Bellucci, a 54 anni donna dal fascino incontestabile

Gli inizi in Francia furono con Irréversible, il film del 2002 di Gaspar Noé che scioccò il Festival di Cannes raccontando in maniera cruda e violenta la vendetta ad uno stupro. “ Irréversible – spiega l’attrice – ha creato polemiche, perché è scioccante vedere cosa può accadere nella realtà. Ma la realtà è sempre più difficile della finzione. Si dice, ad esempio, che il cinema uccide gli attori. Non è vero: ciò che uccide gli attori, come le altre persone, è la vita ”.