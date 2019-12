Monica Bellucci e Nicholas Lefebvre di nuovo insieme?

Monica Bellucci non è più single? Dalla fine del suo matrimonio con Vincent Cassel, la bellissima attrice italiana ha presentato alla stampa solo un uomo, l'affascinante artista francese Nicholas Lefebvre. Tra i due la relazione è durata qualche mese per poi interrompersi all'inizio dell'estate senza rancori ma pare che tra loro si sia riaccesa la scintilla.

A darne notizia in esclusiva è il settimanale Chi, che con un reportage fotografico dimostra che tra Monica Bellucci e Nicholas Lefebvre potrebbe essere tornato l'amore. I due sono stati immortalati a Parigi, mentre uscivano da uno dei ristoranti più chic della città. Un locale molto romantico ed esclusivo, che vanta ben due stelle nella guida Michelin, a due passi dagli Champs-Elysées e da Place de la Concorde. Al termine della cena, i due sono usciti senza dare nell'occhio, come una coppia innamorata pronta a godersi la magica notte di Parigi.

Lui, bellissimo e affascinante, con i lunghissimi capelli castani che cadevano morbidi su un cappotto nero e lei che, invece, ha preferito un lungo cappotto rosso per proteggersi dal freddo parigino. Che tra loro ci sia ancora, o di nuovo, grande intimità lo dimostra il tenero bacio che Nicholas Lefebvre scocca sulla guancia di Monica, che ricambia con un sorriso sornione in segno di apprezzamento. Per il momento nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni che confermano o smentiscono le indiscrezioni, però sembra proprio che la fiamma sia tornata ad ardere tra l'attrice e l'artista.

A luglio, quando Monica Bellucci ha dichiarato alla stampa di aver terminato la sua relazione, le sue parole hanno lasciato la porta aperta a possibili nuovi sviluppi. " Nella storia con Nicolas sicuramente ci siamo fatti tanto bene a vicenda e quest'uomo, mi ha insegnato tante cose. È una persona che ha una vera sensibilità artistica mai il nostro volo insieme prosegue d'ora in poi su un'altra pista che è quella di un'amicizia per la vita" , aveva dichiarato Monica Bellucci al settimanale F. Nelle loro apparizioni pubbliche, i due sono sempre apparsi molto affiatati e innamorati prima della rottura, che però non è avvenuta con rancori e con malumori, come spesso accade.