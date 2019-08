Monica Bellucci e sua figlia Deva Cassel, due bellezze a passeggio per la Grecia

Deva Cassel, la figlia primogenita di Monica Bellucci e Vincent Cassel, sta diventando ogni giorno più simile alla bellezza straordinaria della madre. La giovane modella, giunta all'età di 15 anni, sta assumendo le fattezze fisiche di una donna, incarnando un prototipo di bellezza mediterranea, proprio come mamma Bellucci. La baby Bellucci, in questi giorni vacanzieri, è trasvolata con sua madre, Monica Bellucci, la sorella Léonie, il fidanzato e un amico di famiglia, nell'assolata Grecia per godersi una vacanza in allegria. Deva Cassel e famiglia stanno alloggiando in una villa prospiciente il mare nella magnifica isola di Paros. In tale località incantevole la baby modella, in compagnia del suo fidanzato, si sta godendo ogni attimo lasciandosi andare al puro divertimento. Come testimoniato dalla rivista Chi, che ha ripreso la bellissima Cassel in molteplici contesti: in un parco acquatico intenta a giocare sugli scivoli d'acqua, oppure al mare in intimità con il suo ragazzo, catturati nello scambio di coccole romantiche.

Gli scatti pubblicati dal giornale Chi stanno riscuotendo clamore ed interesse, poiché il pubblico ha notato la straordinaria somiglianza tra la giovane e sua madre, una delle donne più belle al mondo. I fan hanno constatato dalle foto che Deva Cassel, nonostante la giovane età, è già una ragazza dotata di una bellezza ricercata ed unica. La Cassel si presenta con un fisico suadente, tipico da donna dalle origini italiane, curve procaci, lunghi capelli neri e labbra carnose, insomma degna di essere la figlia della splendida attrice Monica Bellucci. La giovene Cassel, seguendo le orme materne, ha già esordito come modella sfilando per il noto brand Dolce e Gabbana, e l'anno prossimo sarà il volto della campagna pubblicitaria di una fragranza dello stesso marchio di moda.

Dunque, la giovane modella si sta godendo appieno questa vacanza nell'isola greca, in simbiosi con il bel ragazzo sempre accanto a lei, divertendosi insieme a tuffarsi in piscina o al mare. La giovane coppia sembra molto innamorata, lasciandosi andare a dolci effusioni. La madre, Monica Bellucci, dopo la conclusione della sua storia d'amore con Nicolas Lefebvre, si sta dedicando alla sua famiglia, contenta di godersi la presenza ravvicinata dei suoi figli. La Bellucci è stata immortalata in giro per l'isola con figli ed amici al seguito. Madre e figlia amano passeggiare per le viuzze caratteristiche di Paros, e si mostrano in tutta la loro avvenenza. Dava Cassel, anzi, sembra conquistare l'attenzione generale della gente, quasi surclassando la bellezza unica della Bellucci. Ma, certamente, tra mamma e figlia non c'è alcun antagonismo. Quel che è certo, è la constatazione che da oggi è nata una nuova stella nel mondo dello show biz. Deva Cassel ha fatto il suo esordio pubblico, superando la prova a pieni voti.