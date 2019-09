Monica Leofreddi: "Fiera di non essermi piegata al ritocchino"

Altro che ritocchini, Monica Leofreddi dà lezioni di stile al mondo dello showbiz e confessa: " Non ho nulla contro chi ricorre a chirurgia estetica o ritocchi, ma il jolly devo ancora giocarlo! ". A 54 anni suonati la popolare conduttrice televisiva si mostra, raggiante e in forma, sui social con alcuni scatti privati, per così dire, al naturale. La Leofreddi ha ammesso di non aver mai avuto bisogno di ritocchini e interventi chirurgici: " Sono fiera da oltre cinquant’anni di non essermi piegata a rappresentare un’immagine di donna stereotipata. Ho iniziato a lavorare. a 16 anni pesavo 52 kg alta 1,69 eppure non ero mai abbastanza magra per fare la modella, per condurre, per i fidanzati. Come si vede nelle foto non è neanche vero, ma i modelli che ci propongono sono esasperati.Me ne sono sempre fregata ho cercato di puntare sempre su me stessa ".

Il motivo di questa inaspettata confessione è sotto gli occhi di tutti. Oggi i social network propongono solo esempi di donne perfette e spesso ritoccate (in ogni senso). Lei, che per il momento si è presa suo malgrado una pausa dal lavoro, prosegue: " Oggi molte donne in ogni foto mi accusano di essermi gonfiata gli zigomi perché la moda è quella di essermi troppo rifatta. Con queste foto d’epoca voglio solo dimostrare che la propria età si può vivere con serenità, che gli stereotipi si possono combattere e che si può essere se stesse ". Il suo segreto di bellezza lo ha svelato alla fine del post social: " Ho cercato sempre di rispettare la mia salute con prevenzione un po’ di attenzione al cibo, neanche troppo e un po’ di sport e di curare tanto la pelle, non ho mai fumato e neanche bevuto (solo per brindare!!). Fate una risata in faccia a chi vi critica, fa bene alla salute!! ".

E a giudicare dai commenti ricevuti dai suoi follower il suo "jolly" potrà tenerlo in tasca ancora per lungo tempo: " Senti Monica a te Nicole Kidman te spiccia casa ", " Splendida Moni, in tutta la Tua naturalezza ", " Apperò che sventola ".

