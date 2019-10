Monica Setta: "Ho elogiato Romina e la Lecciso è sparita"

Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, Monica Setta ha confidato che il rapporto di amicizia con Loredana Lecciso, negli ultimi tempi, si è interrotto e che di questo distacco potrebbe essere causa - suo malgrado - Romina Power.

L'amicizia tra la conduttrice di Unomattina in famiglia e l'ex compagna di Al Bano nacque quando le due, insieme a Rita Dalla Chiesa, conducevano la trasmissione Le donne lo sanno su Radionorba. Quello tra Monica Setta e Loredana Lecciso era un rapporto intenso che coinvolgeva anche i loro figli.

Dal salotto della Balivo, però, la giornalista ha fatto sapere che qualcosa ultimamente si è rotto: "Sono sempre stata una Lecciso addicted, fino a quando non ho incontrato per caso Romina in un albergo e ne sono rimasta molto colpita".

Monica Setta ha rivelato di essere rimasta affascinata dal comportamento dell'americana: "Sono rimasta incantata da lei, dai suoi modi, da come trattava il personale dell’hotel". Questo apprezzamento è diventato pubblico quando la Setta ha deciso di lasciare un commento sul profilo Instagram della Power: "Sei stata una visione".

Secondo Monica, questo elogio potrebbe aver provocato il risentimento della Lecciso: "Loredana ha sicuramente visto quel commento ma non mi ha mai detto niente". La giornalista di Rai1 ammette anche le sue colpe: "Da quel momento qualcosa è cambiato e io, che sono un po’ vigliacca, non l’ho chiamata. Poi ho anche cancellato il commento ma qualcuno aveva già fatto lo screenshot".

Nemmeno una festa è riuscita a riavvicinare le ex amiche: "Di recente ho invitato Loredana al mio compleanno ma non è venuta". "Ti chiedo scusa Loredana", ha aggiunto affranta Monica Setta. Nonostante questa guerra silenziosa, però, persistono ancora rapporti indiretti come quelli di Monica e sue figlia con le figlie di Loredana.

Grazie a questo pentimento pubblico, la Setta spera davvero di poter far rinascere la fiamma di un'amicizia, adesso sopita sotto la cenere degli equivoci e dei non detto.

