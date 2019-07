Morgan, bloccato lo sgombero dei beni: "Chi doveva ascoltare lo ha fatto"

Continua la battaglia mediatica e social di Morgan dopo lo sfratto subito nelle scorse settimane. La sua abitazione è andata ormai "persa", venduta all'asta per la metà del suo valore a un misterioso acquirente che Morgan ha provato a contattare per trovare un accordo ma mai raggiunto. Negli ultimi giorni l'attenzione del cantante si è così focalizzata sul salvataggio dei beni che si trovano all'interno dell'immobile, oggetti di valore cultura e non sui quali Morgan sta incentrando la sua battaglia.

E sembra che la cosa abbia funzionato. Su disposizione dei magistrati che si occupano del processo è stato infatti bloccato lo sgombero forzato dei beni contenuti nelll'abitazione studio del cantante. Strumenti, teatrini di legno, migliaia di libri e dischi ma anche manoscritti. Ogni pezzo rimarrà nella cosiddetta "casa gialla" di Morgan secondo quanto deciso dal Tribunale Fallimentare di Monza.

A rendere noto il fatto è stato Morgan attraverso i suoi profili social dove, poche ore fa, ha pubblicato un messaggio in cui spiega l'accaduto: " A quanto pare i Magistrati stanno agendo in modo inaspettatamente riguardoso del contenuto della "casa gialla", la mia casa/studio perchè oggi è stato bloccato lo sgombero forzato dei beni. Tutto quello che c'è, gli strumenti, i manoscritti, la tecnologia e i teatrini di legno, la miriade di inediti, di libri, dischi, la costumeria di scnea, gli arredi autocostruiti, le scritte sui muri, i quadri, le fotografie, tutto, tutto rimane dove sta ".