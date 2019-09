Morgan dopo lo sfratto: "Io come Leopardi e D'Annunzio"

Il cantante Marco Castoldi, in arte Morgan, è tornato a denunciare lo stato di difficoltà in cui si trova dopo il pignoramento della sua casa. L'occasione per parlare, ancora una volta, della sua difficile situazione economica è stata la conferenza di presentazione del Premio Tenco, dove l'artista si è lasciato andare a nuove polemiche. " Per gli artisti nessuno fa nulla - ha esordito Morgan - Scrivo le lettere (ai Ministri) ma non rispondono: nessuno lo ha fatto, non si usa più. Ho trovato insensibilità. Il mio appello è quello di fare un disegno di legge perchè quello che è successo a me potrebbe succedere a tutti. Non c'è niente: la Siae non fa nulla e ha anche gli appartamenti, il Mibac non fa nulla, nessuno fa nulla. Non l'avevo mai toccato con mano ma non frega niente a nessuno. Sono convinti che le case di D'Annunzio o Leopardi, diventate musei, sono nate dal nulla dopo che loro sono morti. No, le case le hanno realizzate da loro mentre erano vivi: questo è un passaggio che manca ".

Il cantautore ha confessato di aver fatto appello alle istituzioni, scrivendo al sindaco di Monza ma anche al Ministro della Cultura Bonisoli e Dario Franceschini, al quale ha proposto un disegno di legge per aiutare gli artisti in difficoltà: " Ho scritto al Ministro una lettera per esporgli l'idea di aiuto agli artisti in dieci punti; una lettera che sarà pubblicata dalla Nave di Teseo. Vorrei che diventasse un disegno di legge ". Non sono mancati, però, momenti di ironia con i giornalisti, in particolare sulla questione degli insetti presenti nella sua nuova abitazione - sgabuzzino, ammettendo che si trattava di una colorita espressione più letteraria che reale.