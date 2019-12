Morta Allee Willis, co-autrice della sigla di Friends

Lutto nel giorno della vigilia di Natale per tutti i fan di Friends, serie cult che a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila ha catalizzato l'attenzione di milioni di telespettatori in tutto il mondo. Il 24 dicembre si è improvvisamente spenta la cantautrice Allee Willis per un arresto cardiaco.

La donna, oggi 72enne, era una delle autrici del brano I'll Be There For You, cantata dai The Rembrandts. La canzone è diventata famosa in tutto il mondo proprio perché scelta come main them della serie Friends ma non è certo l'unico successo della Willis, morta nella sua casa di Los Angeles. Sebbene la maggior parte delle persone associno questa canzone a Friends, in realtà la popolarità del brano era molto elevata già prima che venisse scelto come sigla per la serie. Il magazine americano di settore Blender ha inserito il brano nella classifica delle 50 canzoni peggiori di sempre ma nonostante questo, la stessa I'll Be There For You è stata inclusa anche in numerosi elenchi tra le sigle più belle di tutti i tempi.

Quest'anno, nel 25esimo anniversario della prima messa in onda di Friends, la canzone dei The Rembrants era tornata a spopolare, tanto che diverse radio decisero di metterla in riproduzione a distanza di tanti anni dal lancio. Allee Willis è sempre stata orgogliosa di quel pezzo, che in qualche modo ne rappresentava l'essenza. L'artista era una vera icona a Los Angeles per il suo stile unico e alternativo, secondo molti bizzarro. Il Times ne fece una descrizione unica definendola " regina del kitch che ha fatto cantare il mondo intero. " Amata o odiata, Allee Willis non ha mai suscitato sentimenti tiepidi in chi l'ha conosciuta e proprio per questo viene considerata un'artista iconica. La sua villa tutta rosa è un vero monumento a Los Angeles, un luogo cult in cui fermarsi per uno scatto ricordo quando si visita la città. La cantante emergente Billie Ellish ha scattato all'interno della dimora di Allee Willis il servizio fotografico che poi è stato utilizzato come copertina per l'album Vanish, a riprova di come la cantautrice mettesse davvero se stessa in tutto quel che faceva.

Sebbene la sua grandissima fama mondiale derivi da I'll Be There For You, Allee Willis ha ricevuto ben due Grammy in carriera e nessuno dei due per la sigla di Friends. Uno è stato per The Color Purple, vincitore come miglior album teatrale musicale nel 2016 e l'altro è stato per aver contribuito alla realizzazione del main them di Beverly Hills Cop - Un piedipiatti a Beverly Hills nel 1986.